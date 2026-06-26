Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薩摩亞籍欖球運動員涉酒吧內非禮女子臀部   女事主稱當時驚恐發作將飲品擲向被告

社會
更新時間：13:16 2026-06-26 HKT
發佈時間：13:16 2026-06-26 HKT

33歲薩摩亞籍欖球運動員去年9月涉於中環酒吧內非禮一名女子，被捕後再損壞中區警署羈留處的門閂。涉案欖球員早前承認刑事毀壞罪，但否認猥褻侵犯罪，案件今（26日）於東區裁判法院開審。女事主供稱，當晚她與未婚夫和朋友到酒吧消遣，但被告突然從後把手放在她的腰間、及後往下掃其臀部，她初時以為是未婚夫，轉身後發現是被告便立即推開。辯方盤問下，女事主又稱當時曾驚恐發作，她把飲品擲向被告及尖叫。

被告Solomona Penesa Faizal，被控於2025年9月28日在中環雲咸街雲明行BAR Bobby's Rabble猥褻侵犯X。他另被控同日在中區警署臨時羈留處1號無合法辯解而損壞屬於香港警務處的門閂，早前已認罪。

曾質問被告為何要觸碰她

X供稱，她在去年9月27日晚上到涉案酒吧飲酒，而她的未婚夫和朋友也在場。至翌日凌晨約1時半，被告從後靠近她，並把手放在她的腰間，她感到有一定力道，初時以為是未婚夫摟着她，但她轉身後立即發現是被告，而她和被告並不相識，被告的手又從她的腰部向下掃，經過她的髖部及觸摸到她的臀部，她立即推開被告。X稱她當時感到憤怨和被羞辱，她曾質問被告為何要這樣觸碰她，但被告只是微笑。

辯方盤問時，X稱她由前一晚8時開始身處酒吧，及至案發凌晨為止，她飲了3至4杯酒，她強調自己雖非完全清醒，但並未喝醉。辯方則指，當時X轉身推開被告，雙方拉開距離，導致被告的手意外地往下掃及摸到X的臀部。X不同意。

辯方質疑女事主向警方誇張事實

辯方又引述X在警署錄取的書面供詞，當中提到X推開被告後，被告笑及脫去上衣。辯方質疑X向警方誇張事實，X否認。X又提到，她當時曾驚恐發作，她把飲品擲向被告及大聲尖叫。

此外，X的供詞亦提到她當時曾意外地撞上一名女子。X今供稱，當時她把飲品擲向被告時，液體濺到該女子，對方便走上前及發生衝突。辯方指X庭上的說法與書面供詞並不相同，X稱她錄口供時向警方道出事實，又指不明白為何被告要這樣觸碰她。X其後開始情緒激動及抽泣，案件押後下午續審。

案件編號：ESCC 93/2026
法庭記者：王仁昌
 

最Hit
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
16小時前
00:59
九龍灣運動場65歲男管工被鋪瀝青工程車輾過壓車底 當場傷重不治
突發
4小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
17小時前
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
52歲楊恭如換新形象變大媽？  網民嘆最美亞姐仙氣盡失「認不出」  本尊高EQ回應
影視圈
15小時前
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
世界盃2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出線32強撼巴西 瑞典第3名晉級
足球世界
4小時前
天氣｜天文台於1時20分改發黃色暴雨警告信號 紅雨生效逾1小時
社會
2小時前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加國度假 自爆棄做律師全因「受騙」 轉戰內地做編劇
影視圈
3小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：世界盃賽前急單
世界盃2026︱佛得角門將戰靴來自福建莆田 代工廠：賽前急單200多對
即時中國
6小時前
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死
港人呻遭親情勒索？阿媽資助首期「抽居屋大計」要求唔落名幫供樓 「換間房住到死」
生活百科
22小時前