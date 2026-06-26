恒基地產50周年大抽獎 送出足金金幣、雙人來回機票等逾100份豐富獎品 

為慶祝恒基兆業地產有限公司成立50周年，集團由即日起至9月6日期間，將舉辦「恒基50有禮•大抽獎」，送出逾100份豐富獎品，以回饋市民一直以來對集團及旗下商場的支持。

恒基地產表示，「恒基50有禮•大抽獎」分兩輪進行。市民只須由即日起至9月6日期間，於恒基地產旗下約1,400個指定商場和商戶，包括：中環HQueen's、H Code及18 On Lan、尖沙咀H Zentre、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、將軍澳MCP新都城中心（1至3期）、馬鞍山MOSTown新港城中心等，以電子貨幣單一淨額消費滿港幣300元或以上，並成為恒基地產會員獎勵計劃「HCOINS」會員，透過HCOINS手機應用程式登記參加抽獎，以及成功登記合資格消費並獲批核，即可參加大抽獎，有機會獲得恒基50周年999.9足金金幣、雙人來回機票等豐富獎品。

此外，凡成功參加兩輪抽獎的會員更可自動進入終極大抽獎，有機會獨得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」。

活動期間，恒基地產旗下各大商場將分別推出一連串夏日精彩活動及禮遇，包括主題角色大型打卡場景、航空職業體驗工作坊、室內夏日沙灘裝置，以及期間限定店等，為市民帶來更豐富的體驗。詳情可留意各商場公布。

