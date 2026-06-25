71慶回歸餐飲優惠2026｜太興集團全線71折 美心/大家樂/麥當勞有優惠 即睇全名單

【七一優惠/食肆/太興/美心/大家樂/麥當勞】為慶祝回歸29周年，香港飲食業聯合總會會長張宇人和飲食界立法會議員梁進，聯同多個專業協會共同主辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」，超過3,000間食肆及商戶就指定菜式或餐飲提供優惠，今年活動特別響應政府推動「銀髮經濟」政策，鼓勵餐廳提供長者友善的餐飲優惠，讓樂齡人士能更方便享用美食並融入慶典氣氛。

美心焗豬77折 大家樂推99元冬瓜盅二人小菜晚餐

各大連鎖快餐店亦為市民帶來實惠的餐飲折扣。大家樂於7月1日午市推出71元選購兩客燴葡國雞飯或四重芝士焗肉醬意粉的優惠，晚市更有99元的冬瓜盅二人小菜晚餐，相當於標準價的71折。美心餐廳由7月1日至5日期間，鮮茄焗豬扒飯配茶或咖啡可享77折優惠。麥當勞亦在7月1日至7日期間，透過手機應用程式內的優惠券推出9.9元厚椰奶鐵優惠。

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「飲食界7.1慶回歸優惠活動2026」，超過3,000間食肆及商戶響應。

推銀髮經濟 食肆提供長者友善食品優惠

太興集團旗下多間連鎖餐廳齊齊推出超值優惠。於2026年7月1日當天，包括太興、敏華冰廳、亞參雞飯、靠得住、瓊芳冰廳、茶木及錦麗等多個餐飲品牌，均提供分店堂食71折優惠。敘福樓集團旗下餐廳，包括牛角、牛涮鍋、好呷台灣火鍋等，推出每位97年出生顧客可以免費獲得啤酒1杯。

今年活動積極推動「銀髮經濟」，鼓勵食肆提供長者友善的食品優惠。精選優惠方面，食德樂於指定大家樂分店推出「食德樂輕嚥料理」便當7折優惠，折實價只需41元，方便有吞嚥需要的長者進食。此外，「雪下覓炙」的極上和牛賞饌堂食套餐，以及「Surasang」的韓牛大蔥卷，均特別列為以銀髮經濟為要素的71折食品優惠，全面照顧長者的多元口味。

梁進：七一優惠成香港旅遊名片

梁進表示，內地社交平台如「小紅書」及內地媒體，均有提及並讚嘆香港在七一回歸期間推出大量優惠，認為有關推廣已成功變成香港旅遊以及這座城市的「名片」。他期望業界在未來的日子能繼續發揮熱情，同時呼籲香港市民繼續支持留港消費。他強調，業界未來會繼續努力做得更多更好，向大眾提供更多優惠。

張宇人籲留肚在港「一日食六餐」

張宇人亦呼籲市民在七一前夕的周末留港消費，「我勸你唔好北上食嘢，留一留肚」。他指香港在6月29日、30日及7月1日期間，將會有大量美食供應，「一日吃六餐都不用花很多錢。」

記者、攝影：陳耀霆