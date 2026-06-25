港珠澳大橋香港口岸「無感e-道」首日運作 市民試新嘢：始終方便啲

港珠澳大橋香港口岸今日（25日）正式啟用「無感e-道」服務，合資格市民登記後，只需「望一望鏡頭」便可完成出境，全程無需停步和出示證件，亦不需按指紋。有市民認同新設施更方便，打算登記；但有市民指不太懂如何登記，希望能有職員協助。

現場播片講解登記過程 入境處派員協助

《星島頭條》記者今日前往港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓觀察，發現已有市民使用「無感e-道」通關。「無感e-道」旁邊設有二維碼供市民即場掃碼登記，附近亦有電子螢幕播放影片講解登記過程。就現場所見，今午有不少市民駐足掃碼登記，亦有數名入境處職員協助市民、解答問題。

市民讚方便：多人起上嚟差好遠

市民蘇先生表示，曾聽聞「無感e-道」，知道自己合資格，也知道如何登記。他指自己曾向入境處職員查詢「無感e-道」詳情，不過當時職員說尚未啟用，故未有登記。蘇先生平均每兩三日就經港珠澳大橋跨境一次，得知今日設施已開通後，便表示打算登記，「始終方便啲啊嘛，試下啦，試下新嘢。」

合資格市民若想使用「無感e-道」，需透過「非觸式e-道」流動應用程式登記。關於登記過程，市民楊先生得知需用流動應用程式登記時，便說自己不太懂這些。記者告知現場有職員可協助登記，他認為這樣的安排較好。

他亦認同「無感e-道」比現有設施更方便，認為若經常需要出入，能加快通關速度也是好的，「始終多人起上嚟，（過關時間）都差好遠㗎」，因此他也會想登記。

市民周先生同樣表示不懂如何登記，打算交由子女代為處理。至於新設施是否有便利到他，他表示雖然經常於港珠澳三地往來，但自己已是退休人士，不算趕時間，「都無所謂嘅。」

記者：周育瑩

攝影：何君健