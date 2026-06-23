港鐵商場派710萬優惠券 6.29中午12時開搶 消費滿800元送300元優惠券

港鐵商場宣布推出夏日購物狂歡活動，旗下多個商場將大派總值710萬港元的電子優惠券，並於6月29日中午12時起在MTR Mobile應用程式開搶。此外，活動期間更推出消費滿額送優惠券、Mastercard卡簽賬夾彩蛋遊戲，以及由多位人氣歌手演出的晚間音樂會，為市民帶來豐富的消閒體驗。

6月29日中午開搶2.2萬份電子優惠券

港鐵商場（6月23日）宣布，夏日購物狂歡活動正式啟動。備受歡迎的「一Click即搶」活動將於6月29日中午12時準時開搶，合共派出總值710萬港元、超過2.2萬份電子優惠券。

MTR Mobile會員只需於6月29日中午12時起登入MTR Mobile應用程式，點選「優惠」頁面內的「一Click即搶」活動，即有機會以先到先得形式免費領取電子優惠券。是次活動獎賞包括HK500港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券，以及合共HK300港鐵商場指定電子優惠券。

港鐵商場與Mastercard攜手推出「限定驚喜加碼」活動。顧客於2026年7月4日至8月30日期間的星期六及星期日，在特定商場購物，有機會參加夾彩蛋遊戲一次。

消費滿800元送300元 聯乘Mastercard簽賬玩夾彩蛋

除了「一Click即搶」外，「夏日大激賞」推廣活動亦將登場。由2026年7月1日至8月31日，MTR Mobile會員在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、圍方、THE SOUTHSIDE 及連理街的參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿HK800並成功賺取MTR分，即可獲贈合共HK300港鐵商場指定電子優惠券。

港鐵商場與Mastercard攜手推出「限定驚喜加碼」活動。顧客於2026年7月4日至8月30日期間的星期六及星期日，在德福廣場、青衣城、PopCorn及圍方的任何商戶以合資格Mastercard卡單一簽賬滿HK$500或以上，即可於同日參加夾彩蛋遊戲一次，有機會贏取Mastercard彩蛋公仔或指定港鐵商場現金券。

52週晚間音樂會 人氣歌手輪流獻唱

除了豐富的消費獎賞，港鐵旗下多個商場將會於52週內，每週輪流舉辦不同類型的音樂表演活動。其中，PopCorn將於6月26日、7月3日及10日舉辦「Night Lounge」晚間音樂會，邀請多位本地樂壇新晉及人氣歌手，包括丘藍、Kirs、曾傲棐、許靖韻、泳兒、女團VIVA及樂隊Locksmiths開鎖佬等，親臨商場帶來精彩演出，並與歌迷近距離交流。