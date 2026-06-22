東涌綫延綫︱鑽挖機「羲和」貫通西段來回方向鐵路隧道 向2029年完工目標邁出關鍵一步

港鐵東涌綫延綫項目取得重大進展。港鐵今日（22日）宣布，隧道鑽挖機「羲和」已成功貫通東涌西段來回方向兩條鐵路隧道，標誌著西段工程正式進入路軌鋪設及機電安裝階段，向2029年通車目標邁出關鍵一步。

「羲和」直徑約7.3米，重約1000噸，以鑽挖方式建造隧道，有效減低對社區影響，鑽挖時同步安裝預製隧道壁，提升工程效率及安全性。「羲和」於去年初啟動，同年10月完成往東涌西站方向隧道鑽挖。其後，港鐵團隊克服東涌西站工地空間限制，以創新方法首次進行鑽挖機原地掉頭工序，減少大型吊運及地面運輸，並展開返回東涌站方向的隧道鑽挖。

港鐵公司行政總裁楊美珍（右五）、港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪（右四）、運輸及物流局副局長廖振新（左五）、路政署鐵路拓展處處長梁少江（左四）、港鐵公司總經理-大嶼山及新界南工程項目彭立航（左二）、立法會議員陳學鋒（右三）、立法會議員陳家珮（左三）、離島民政事務署專員莫望塵（右二）、東涌鄉事委員會主席黃秋萍（右一）及香港寶嘉建築有限公司董事總經理姚柏偉（左一）與工程團隊一同見證東涌西段隧道貫通的重要時刻。

隧道鑽挖機「羲和」已順利貫通由現時東涌站延伸至未來東涌西站來回方向的兩條隧道，標誌著西段隧道主要建造工程正式完成。

東涌東段的大型路軌改道工程亦正有序推進，當中往香港方向路軌預計將於今年第三季改道，列車將正式行駛新路段。

東涌東段的大型路軌改道工程亦正有序推進，當中往香港方向路軌預計將於今年第三季改道，列車將正式行駛新路段。

港鐵公司行政總裁楊美珍，與運輸及物流局副局長廖振新、港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪、路政署鐵路拓展處處長梁少江，以及政府相關部門代表、港鐵工程團隊及承辦商代表等，今日出席儀式見證隧道貫通。

楊美珍致辭時表示，港鐵致力以社區友善方案建設社區鐵路，「羲和」克服了複雜和多變的地質特性，穿山過海，為東涌西段打通地底鐵路脈絡，隧道貫通充分展現項目團隊的專業精神和緊密協作，亦有賴社區的理解和支持。她指出，「羲和」是中國神話中的太陽女神，象徵引領和光明，寓意隧道鑽挖工程如有太陽女神引領，順利完成。「羲和」是在社區命名比賽中，從超過四百個提名中勝選，蘊含社區參與的意義。港鐵會繼續與社區緊密合作，全力推展東涌綫延綫項目，目標於2029年完成，進一步完善北大嶼山交通網絡和加強連繫。

東涌綫延綫項目西段隧道貫通的同時，其他各項工程亦有序推進，東涌東段的大型路軌改道工程正積極進行，往香港方向路軌預計於今年第三季完成改道，屆時列車將行駛新路段。隨後，團隊會將部分舊有路段拆除，以騰出空間進行往東涌方向的路軌改道工程，包括於今年底及明年進行餘下兩次關鍵道岔安裝工序。