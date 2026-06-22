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涉擅自到律敦治醫院代女友為病人檢查 KOL女實習醫生屯院醫生男友被炒

社會
更新時間：20:37 2026-06-22 HKT
發佈時間：19:41 2026-06-22 HKT

明愛醫院一名KOL女實習醫生「Angel」，近日先後被揭發擅用醫院器材為自己照X光、找在屯門醫院工作的男友代自己為病人做直腸鏡檢查，甚至擅用其他醫生帳號登入臨床醫療系統，瀏覽病人資料共三宗罪，她日前被醫管局解僱及被捕後，其代為替病人做直腸鏡檢查的屯院醫生男友亦被解僱。

駐院醫生不誠實及行為嚴重不當  有違醫生專業操守及誠信

醫院管理局今日（22日）指醫管局經調查後發現，屯門醫院一名駐院醫生涉及在未經批准下，擅自在律敦治醫院為一名病人進行檢查，事件與早前因連串嚴重不當行為被解僱的實習醫生有關。調查委員會認為，該名駐院醫生不誠實及行為嚴重不當，有違醫生的專業操守及誠信，當局已採取行動解僱該名駐院醫生，並會將個案轉交香港醫務委員會跟進。

醫管局已經通知該名駐院醫生解僱決定

醫管局已經通知該名駐院醫生解僱的決定。醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全，並對有關行為予以嚴厲譴責。

醫管局對醫生的專業操守、行為及紀律有極高要求。當局堅持，所有在公立醫院服務病人的醫生必須醫術與醫德兼備。除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福祉、私隱、安全及服務作為最優先考慮。當局絕不容忍任何損害醫生專業操守的行為，不會容許未能符合有關要求的醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

醫管局已經通知該名駐院醫生解僱的決定。醫管局發言人重申，絕不容忍任何損害病人安全及醫生專業操守的行為，絕不姑息，以維護醫生的專業操守及保障病人安全，並對有關行為予以嚴厲譴責。

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