5歲男童餓至皮包骨周身傷死亡 毒癮母認誤殺虐兒候懲 兒子出生即典癮 後因搖嬰症傷腦發展遲緩

38歲女吸毒者虐待5歲兒子，包括綁四肢及陰莖、長期禁錮房內、強迫餵食及以藤條毆打，令兒子全身共有129處外傷，估計長期飢餓達61至91日，4年前因長期嚴重營養不良致死。她承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪，法官李素蘭形容本案案情極度嚴重，關注社署為何明知被告不適合照顧仍把其子女交回被告照顧，社工為何未有跟進死者極度消瘦情況等。案件押後至7月24日求情及判刑，以待索取被告兩份精神科報告及一份心理報告。

官關注社署何以允許被告接回3子女同住

女被告L.S.T.承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪。5歲兒子Z死亡時全身均有瘀傷及損傷，消瘦至皮包骨，眼窩、臉頰、軀體均處凹陷狀態。辯方求情時指被告在羈押期間曾懷孕並誕下一名孩子，但該孩子已被送往越南。此前被告育有三名子女，均由寄養家庭及兒童院照顧。被告2021年接回三名子女同住，其後停止吸毒，但未能妥善照顧子女。

法官李素蘭關注孩子的情況及他們的福祉，提到死者死前至少三個月已出現明顯營養不良，相信死者逾千日持續缺乏食物，質疑社署為何明知被告不適合照顧三名子女，仍允許被告接回子女，同時質疑跟進社工為何未能察覺死者極度消瘦及營養不良，亦未作進一步跟進。控方表示需時向社署諮詢，將於7月17日向法庭呈上書面陳詞。

Z嬰孩期因搖嬰症致視網膜及腦出血

本案案情指，染有毒癮的女被告29歲時與越南籍男子相戀並誕下兒子Z，但Z出生後即出現戒毒症狀，需住院治療57日，其後被告亦無法照顧Z，故Z被送往寄養家庭照顧。Z在9個月大時因搖晃嬰兒綜合症(Shaken Baby Syndrome ）導致視網膜及腦出血，2018年4月被送往留宿幼兒中心，被評估因戒毒及腦損傷而全面發展遲緩。

女被告所誕下2014年出生的女兒X及2019年出生的兒子Y，亦因她無法照顧而被送往留宿幼兒中心。女被告約在2021年接回三名子女同住，當時3歲兒子Z經社署轉介入讀幼稚園，但兩年間僅出席兩成，最後一次到幼稚園上課已是2022年1月27日，即使疫情後復課亦未再返校上課。

被告曾綑綁掌摑並以藤條打Z

女被告的女友人探訪時觀察到女被告偏愛X及Y但冷落Z，女被告更曾直言她不喜歡Z，她在Z拒絕睡覺時會綁住Z四肢，亦曾以藤條打Z及掌摑Z。女友人在2022年發現Z極度消瘦，四肢瘀傷，勸阻女被告打Z，建議她向社福機構求助。女被告在2022年9月3日凌晨致電女友人哭訴她「打死了」Z，自責未聽其勸告，另報警求助。

警方接報到場時發現女被告站於窗外簷篷，嘗試安撫女被告，警方及消防破門入屋後發現Z已不省人事，仰臥床上，面色發黑，嘗試施行心肺復甦並把Z送往廣華醫院治理。Z抵達廣華醫院急症室時已無生命跡象，全身多處瘀傷，心跳停止，搶救無效，凌晨2時宣告死亡。

認發現Z極瘦但無求醫

被告被捕後在錄影會面中供稱，她在9月2日下午帶X及Y外出後返家，已發現Z張開雙眼臥床不動，身體冰冷，心跳停頓。她承認當Z反叛時，自己不時以藤條或衣架打Z手掌、臀部，她發現Z突然極度消瘦但未求醫，Z死前兩日尿濕地板而被藤條打腰及手臂。對於Z頭部及下體傷勢，被告均否認由她造成。

被告胞姐L.C.T.帶X及Y回家時，被告表明不想X及Y入房看到Z，要求胞姐帶走X及Y到娘家。被告指她與胞姐合力照顧其三子女，但沒有明確分工，被告胞姐多數負責煮食及做家務，被告則負責接送子女上學。被告女兒X供稱被告經常困Z於房內，不時嚇唬Z若下床便會被打，不讓Z與姐弟玩耍，Z多數只可在房內進食及小便。被告亦謊稱Z生病而不讓Z上課。

Z死前長期受猛烈虐打終因饑餓等而死

驗屍報告指Z身高100厘米，體重僅9.7公斤，全身共有129處外傷，包括抓痕、瘀傷、擦傷。法醫推斷Z約於9月2日死亡，直接死因為長期饑餓導致嚴重營養不良，器官及肌肉萎縮，皮下脂肪及內臟周圍脂肪消失並出現皺皮狀態，肋骨突出腹部凹陷，亦有可能最終死亡原因是心律不整或低血糖。

Z驗傷跡象顯示Z可能遭強迫餵食、掐抓或直接被打嘴唇，死前1至2日曾遭藤條等棍狀物擊打。綜合傷勢分佈，顯示Z長期遭受猛烈毆打。兒科專家指死者身高及體重均遠低於同齡標準，推算Z長期飢餓達61至91日，明顯虐待包括長期飢餓、打傷、強迫餵食、繩綁陰莖、長期在房隔離、未帶Z求醫及上課等。

案件編號：HCCC318/2024

法庭記者：劉曉曦