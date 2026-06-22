15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案

15歲男童7年前與同齡女友拍拖四年間，兩度在互相同意下性交及肛交，女方在肛交時要求停止，男生最終在女方再三要求才作罷，女事主分手2年後報警。男子早前於高等法院承認與未成年少女非法性交及肛交兩罪，法官李素蘭指雙方自5歲相識，13至16歲拍拖4年，屬青少年逐步發展的戀愛關係，並不涉性剝削，被告未曾利用任何手段令女方屈服，女方交往時亦主動同意進行性行為，分手2年後卻突然改變心意報警。法官認為被告被捕後承受焦慮與壓力，故將道德責任完全歸咎於被告並不公平，遂行使酌情權，判他有條件釋放，須自簽$2000保證兩年不犯案。

青梅竹馬初戀嘗禁果

被告A由大律師張錦榮代表。法官李素蘭判刑時指，被告於2025年取得香港大學理學士學位，現職家族公司項目顧問，月薪約16,000元。整案涉及雙方在13至16歲期間的自願性行為，女事主X的創傷報告指出，她與被告經歷初戀後出現心理及精神症狀，包括精神崩潰及焦慮，現時生活已逐步穩定。

法官又指，雙方為5歲起相識的青梅竹馬，13至16歲拍拖4年，屬青少年逐步發展的戀愛關係，兩人均為對方初戀。X在2018年主動提出進行性交，趁父母不在家時邀請被告回家過夜，兩人分手後各自在兩地求學，相信被告突然在2022年被捕時十分無助，他坦誠認罪，明白自己須承擔後果，其生活端正並有強大家庭支持，重犯機會低。

被告被捕後承受焦慮

法官提到，兩人當年青澀愛戀，並不涉性剝削，X甚至比被告年長，被告未曾利用任何手段令X屈服，亦在X的許可下在X家中逗留兩晚並發生性行為。X最初同意與被告肛交，其後因痛楚叫停，被告即使未即時但最終亦停止。X在事後3年回港突然改變心意報警，毫無疑問令被告震驚和擔心。

法官考慮到雙方同齡，拍拖持續4年，兩次性交及肛交均在雙方同意下進行，女方亦持主導角色，被告被捕後承受焦慮與壓力，其事業規劃受影響，但亦及早認罪。法官同意本案不應僅將道德責任完全歸咎於被告，認為本案屬特殊情況，遂行使酌情權，裁定被告有條件釋放，須自簽$2000保證兩年不犯案，希望被告重新出發、建立穩定生活並邁向個人成長。

女方分手後抑鬱求診

22歲男被告A承認1項與年齡在16歲以下的女童非法性交及1項與21歲以下女童作出肛交罪。案情指，被告和女事主X同年出生，被告比X年少3個月。兩人2016年至2020年拍拖4年，被告於2018年10月19日趁X父母不在家時前往X大埔家中，X屋內只有X的家傭。2人在X的房間內纏綿，X為被告口交，兩人在X同意下使用安全套進行性交10至15分鐘。

2019年3月20日，被告在沙田住所內建議與X進行肛交，X同意。被告先把手指插入X肛門，再戴上X在香港同志遊行時取得的安全套和潤滑劑，與X肛交30秒。X肛交感到痛楚及要求被告停止，被告最初沒有理會，直到X再三要求停止，他才作罷。

2020年6月，X不再與被告聯絡，並在WhatsApp封鎖被告，X亦因抑鬱求診。X 2021年赴英留學，對性罪行有進一步了解後，回想起自己與被告曾在未成年時性交及肛交，2022年8月回港後報案，被告同月被捕。

案件編號：HCCC54/2026

法庭記者：劉曉曦