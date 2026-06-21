政府不再定義貧窮 孫玉菡：依賴收入計算會「失真」 難反映「邊個窮、點解窮、邊度窮」

政府日前公布《精準扶貧成果報告》，不再定義「貧窮」及「貧窮線」，稱避免社會因只注重單一數字而失焦。勞福局局長孫玉菡今日（21日）在電視節目《講清講楚》解釋，依賴收入來計量貧窮會失真，一來無法準確反映「邊個窮、點解窮、邊度窮」，二來亦忽略市民資產以及政府在醫療、社福和教育等方面提供的非現金資助。他舉例指，本港步入高齡化社會，許多長者雖然沒有經常性收入，但其實擁有資產，當中有約57%的「全長者戶」實際上是已供滿樓的業主。相反，他們所需的是照顧，未必純粹用錢就可以處理到。

孫玉菡：貧窮線難準確反映「邊個窮、點解窮、邊度窮」

孫玉菡以人的健康為例，健康與否並不能只計算人體BMI指數，還有很多問題要處理，例如「呼吸道唔舒服，係咪要對呼吸道做嘢；腸胃唔舒服就對住腸胃做嘢？」他指政府並非不計算數字，因《報告》亦有用「社會資源價值」概念，將政府在教育、社福、醫療、公共房屋的投放轉化為數字，讓大眾知道「如果政府唔畀呢啲資源，而自己去市場度買，其實係幾錢」。

他又指，「全長者戶」、「單親戶」的身份無法改變，但他們的處境則可變，因此不能只看單一指標，而是多面向的支援，「唔係好簡單一粒數就表述到」，舉例在住屋方面、子女課後托管等，都能幫助單親家庭的家長外出工作、交朋友、增加收入等。

單計算收入定義貧窮易模糊 須多面向評估

對於外界質疑不再定義「貧窮線」是因為政府不想向社會反映目前有多少貧窮人口，孫玉菡不同意，強調做精準扶貧「正正係我哋想面對個問題」，舉例指「共創明Teen」正是向劏房戶學童給予上流空間、開眼界的機會；「社區客廳」則是在劏房戶未上樓前，給予更多生活空間和鄰里支援；而長者最需要的則是關懷照顧，形容若單純以收入計算是否貧窮會很模糊。

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社區客廳年內增至18間 料惠及四分一育兒劏房戶

在支援劏房戶方面，孫玉菡表示「社區客廳」旨在為住戶提供切實的生活及社交空間。目前本港已有14間社區客廳，年內將增至至少18間，預期可惠及約一萬戶劏房家庭。他引述數據指出，現有使用者中高達六至七成為有兒童的家庭；以全港約3萬戶有兒童的劏房戶計算，預計未來社區客廳能覆蓋並協助當中至少四分一家庭。

至於會否恆常化，孫玉菡透露，項目採用政商民合作模式，由商界提供場地及裝修，關愛基金將就18間社區客廳投入約5億元營運費，連同商界投放，總資源達7至8億元。政府將在營運一段時間後，檢視是否需要將項目恆常化。他說「模式是政府放錢，還是關愛基金等，是可以探討的，但好的東西我們一定會繼續做。」

孫玉菡透露，當局正積極考慮調整高危長者的識別參數，將優先關注年齡由80歲下調至60多至79歲。

研降門檻尋高危長者 優先處理認知障礙個案

針對單親及學童家庭，政府正全力推行小學課後託管服務，目前已有207間學校參與，提供逾一萬個名額。孫玉菡強調該計劃資源「無上限」，關愛基金已預留充足款項，呼籲更多小學參與，藉此減輕母親的照顧壓力並釋放婦女勞動力。因應半日制幼稚園在運作安排上較具挑戰，當局未來一年會繼續將焦點集中於小學階段。

此外，本港目前有約49萬戶、涉及逾70萬人的「全長者戶」，孫玉菡形容這是香港未來一、二十年最大挑戰。政府正透過大數據及關愛隊提前探訪，目前關愛隊已探訪逾10萬戶，並將當中約1.3萬戶高危長者轉介至社福機構跟進。孫玉菡透露，當局正積極考慮調整高危長者的識別參數，將優先關注年齡由80歲下調至60多至79歲，並會優先處理家中患有認知障礙症或嚴重長期病患的照顧者家庭。