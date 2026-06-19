精準扶貧報告出爐  孫玉菡：棄用「貧窮線」聚焦三大目標群組  助解決「難愁困」問題

政府扶貧委員會昨日（18日）發表《香港精準扶貧成果報告》，指所有關鍵績效指標（KPI）均已達成，部分更超越預期，同時未來政府不會再定義「貧窮」，以免社會因只注重單一數字而失焦。勞工及福利局局長孫玉菡強調，未來會全面改以多面向的「精準扶貧」策略，主動識別並針對性支援真正處於困難的群組。

孫玉菡今（19日）在電台節目表示，過往採用「貧窮線」純粹是基於收入的一個統計概念，最大缺點是無法精準識別需要幫助的群組，他們需要甚麼及如何協助，本港進入高齡化社會，許多長者都無工作收入，若純粹以現金收入計算便會被界定為「貧窮」，但其實他們最需要的可能是生活照顧等其他支援，若純粹以收入定義貧窮，就難以找出這些需要幫忙的群組，因此要改變方法，更精準地扶貧。當局已有許多相關的「兜底計劃」，疊加一起就會更好。

精準扶貧成效不能單以金錢衡量

為更客觀反映政府的扶貧力度，報告引入了國際通用的「社會資源價值分析」概念。孫玉菡解釋，政府在教育、醫療、房屋及社福四大範疇有巨大且持續的投放，每年經常性開支涉及數千億元，若將這些服務轉化為市場價值，市民會更清晰政府的承擔。例如，政府為每名兒童提供19年的教育資助，其價值高達250萬元；而安排長者入住資助安老院舍，每月的資助額亦等同約兩萬元。

他指，今屆扶貧委員會透過多面向的分析框架，鎖定了三個最需要精準幫扶的目標群組，包括約11萬戶劏房戶，牽涉約20萬人；單親戶約20萬人；全長者戶約70萬人。幫助他們解決「難」、「愁」、「困」問題。精準扶貧的成效不能單以金錢衡量，而是著眼於減輕目標群組的「難」、「愁」、「困」感覺，減少他們困苦的感覺，提升他們的能力及自信心，例如共創明「TEEN」計劃，幫助學員向上，走出眼前困境。

關愛隊成功轉介逾萬長者

報告亦特別針對80歲以上的「全長者戶」進行數據分析。結果顯示，該群組中有高達56.9%擁有物業，且高達97%正在領取不同形式的政府現金津貼。這反映出隱蔽長者或獨居長者的痛點並非財政困難，而是極大需要人際網絡的照顧與情緒支援。他指，透過大數據主動識別隱蔽長者，關愛隊已成功探訪超過10萬個全長者戶，並從中發掘出有需要的個案，將超過10,000宗個案成功轉介至相關社福機構跟進。

冀年底訂出政商民配對平台細節

孫玉菡指，新的精準扶貧委員會成立後，會分析如何定點支援有需要人士。為了進一步整合社會資源，會再具體構思建立一個全新的資源配對平台，期望年底會有更多有關政商民配對平台的細節，相信政商民聯手提供協助的力度會更大，更好地運用資源，幫助有特定需要的群體。

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