觸碰女學生腰部遭裁定11項普通襲擊罪成 中學實驗室男技術員判囚37日緩刑3年

49歲中學實驗室男技術員被指2年間，多次在校內及科學館等襲擊4名女學生，包括觸碰女學生腰部。男技術員早前否認普通襲擊及非禮等12項控罪，經審後被裁定11項普通襲擊罪成。辯方今於粉嶺裁判法院求情指，被告「一視同仁」對任何人均會作出涉案行為，本案絕非被告利用其身份剝削學生，只是「咁啱係教學助理，（事主）咁啱係學生」。裁判官梁雅忻直言若非被告的身份，他與學生本無接觸，法庭不認為被告的行為無心。惟念及被告過往品格良好，終將被告判囚37日，緩刑3年。

被告存心利用身份犯案且未露悔意

梁官指被告巫嘉明雖非正式教師，與4名事主在學校外有接觸，但在女學生心中被告絕非平輩，被告必然知道自己在學校的身份比學生高，她們需聽從及尊重被告。法庭不接納被告無存心利用身份，不構成違反誠信的說法。梁官又言若被告是普通男人，學生根本不會與之交流，甚或信任被告至乘坐他的車，因此本案的背景有其嚴重性。

梁官提及被告無案底，亦有人為他求情，但始終事件導致4名女學生需經歷審訊，被質疑及指控，法庭需納入考慮。加上法庭目前仍未見被告展示悔意，相反他一直推搪是「小動作」等。梁官不接納觸碰異性的任何身體部位是無心無意之舉，更喻被告若真有「小動作」應該正視。

梁官續指，本案的背景及場景與學校相關，學生本應在學校受保護，及感到安全放心。鑑於案情嚴重性，縱然被告初犯，梁官就每罪判處7天監禁，部分分期執行下，11罪合共判囚37日。梁官理解被告因本案承受壓力，但屬咎由自取，念及他過往紀錄良好，梁官終判以緩刑3年。

求情稱拍腰行為屬被告習慣性小動作

被告巫嘉明被控10項普通襲擊罪及2項猥褻侵犯罪，其中7項普通襲擊罪案發於2023年9月至2024年9月7日期間，分別於某中學及香港科學館發生，事主為W；2項普通襲擊罪涉於2024年6月22日分別在紅磡某餐廳及香港科學館發生，事主為X；1項猥褻侵犯罪涉於2024年6月22日在私家車上發生，事主為Y；1項猥褻侵犯及1項普通襲擊罪則分別於2022年及2023年在某中學發生，事主為Z。經審訊後，被告早前被裁定9項普通襲擊罪成，1項普通襲擊罪脫，另外裁定2項猥褻侵犯罪脫，交替2項普通襲擊罪成，合共11項普通襲擊罪成。

辯方今求情指，其中2名事主的創傷報告顯示，二人的情況不理想。但辯方強調被告一直有「習慣性小動作」，不論對方身份或性別，被告均會作出涉案拍腰等行為，被告不能合理預見其行為對事主造成的後果。辯方又指被告絕無利用其教學助理的身份，剝削學生或滿足任何目的，不涉及違反誠信，冀法庭判以非監禁式刑罰。

案件編號：FLCC585/2025

法庭記者：雷璟怡