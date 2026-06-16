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張柏芝遭前經理人余毓興指控違約案  官今判張柏芝勝訴兼得訟費

社會
更新時間：14:36 2026-06-16 HKT
發佈時間：14:36 2026-06-16 HKT

女藝人張柏芝遭前經理人余毓興及經理人公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告，指稱張柏芝收取預支的4276萬元片酬後，沒有履行電影合約並違反經理人合約。經審訊後，法官歐陽浩榮今（16日）午於高等法院宣判張柏芝勝訴，兼得訟費。

原告為余毓興及Aeg Entertainment Group Limited，被告為張柏芝。入稟狀指，2人於2011年7月及2012年5月分別簽訂《全球獨家經理人合約》及《張柏芝兩部電影片約合約》，余先後預支共4276萬元片酬予張柏芝，要求張柏芝需參演共6部電影。惟余指張沒有履行電影合約及違反經理人合約，索償至少1276萬元。辯方則爭議該《全球獨家經理人合約》屬偽造，張在合約上的簽名也是他人假冒，而後來亦是余選擇不再找張出演。

案件編號：HCA1227/2020

法庭記者：陳子豪
 

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