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廉署起訴中大醫院康復中心時任主管欺詐 涉訛稱親自診症以騙取服務費

社會
更新時間：10:24 2026-06-16 HKT
發佈時間：10:24 2026-06-16 HKT

廉政公署落案起訴中文大學醫院運動醫學及康復中心時任主管欺詐，被告涉嫌訛稱親自為病人提供專業服務如諮詢和診療，以騙取相關專業服務費。他另被控涉嫌披露廉署調查人士身分及妨礙司法公正。

廉署2025年8月接獲中大醫院的投訴，懷疑有員工向醫院提交載有虛假資料的服務紀錄以騙取醫院金錢，涉嫌違反防止賄賂條例第9(3)條。經調查及向律政司索取法律意見後，廉署昨日（15日）落案起訴劉敏昌，65歲，中大醫院康復中心時任主管及顧問物理治療師，以及鄧麗婷，51歲，中大醫院時任人力資源總監。

涉訛稱親身提供專業諮詢和診療以騙取服務費

劉敏昌被控共六項罪名，即一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；一項披露受調查人身分等資料的罪行，違反《防止賄賂條例》第30(1)(b)條；以及四項妨礙司法公正罪，違反普通法；鄧麗婷則被控一項披露受調查人身分等資料的罪行。二人獲准予保釋，案件明日（17日）在沙田裁判法院提訊。

劉敏昌於案發時負責管理康復中心的運作和督導其下約20名物理治療師的工作。根據劉敏昌的僱傭合約，他可就由他本人親自向病人提供的諮詢、診療或手術等專業服務，獲醫院發放專業服務費。

廉署2025年8月接獲中大醫院的投訴，懷疑有員工向醫院提交載有虛假資料的服務紀錄以騙取醫院金錢，涉嫌違反防止賄賂條例第9(3)條。
廉署2025年8月接獲中大醫院的投訴，懷疑有員工向醫院提交載有虛假資料的服務紀錄以騙取醫院金錢，涉嫌違反防止賄賂條例第9(3)條。

涉多次指示不同物理治療師為病人提供專業服務

欺詐控罪指劉敏昌涉嫌於2021年7月至2025年9月期間，向中大醫院訛稱自己曾在中大醫院或其指定設施，親自向病人提供專業服務，並意圖詐騙中大醫院向他支付專業服務費。廉署調查發現，劉敏昌涉嫌在上述期間多次指示不同物理治療師，為病人提供專業服務，並虛假地將病人記錄在自己名下，但他事實上從未曾親自向有關病人提供專業服務。

兩項披露受調查人身分控罪指，鄧麗婷涉嫌於廉署接獲中大醫院投訴的同日至翌日(即2025年8月26日至27日)，明知或懷疑廉署正進行貪污調查，無合法權限或合理辯解而向劉敏昌披露對方是廉署的調查對象。而劉敏昌則涉嫌於2025年8月27日，向中大醫院康復中心兩名行政職員非法披露自己是廉署的調查對象。

餘下四項控罪指，劉敏昌涉嫌於2025年8月至9月期間，先後多次妨礙司法公正，指示四名中大醫院康復中心行政職員及兩名物理治療師，分別在上述涉貪調查中誤導廉署、拒絕廉署的會面邀請或銷毀證據。中文大學及中大醫院在廉署調查案件期間提供全面協助。鑑於個案所揭示的問題，廉署已協助中大醫院檢視相關運作程序，並加強防貪措施，以提升誠信管治和預防貪污及其他不當行為。

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