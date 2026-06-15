消委會夾公仔機︱亂象惡化 投訴兩年暴增逾7倍 花200蚊竟夾出空盒 一夾起公仔自動彈開（附五大防騙貼士）

夾公仔機｜近年夾公仔機店在香港急速擴張，玩法及獎品層出不窮，消委會今日（15日）發表月刊，指過去3年接獲相關投訴急升超過7倍。個案揭示機台設定不清、獎品展示誤導及質素參差等問題，容易引起消費糾紛。有投訴人花費約200元後，僅夾出一個裝飾用空盒。

消費者委員會表示，在過去3年接獲有關夾公仔機的投訴個案錄得顯著升幅。投訴由2023年的16宗，增加至2024年的49宗，並於2025年急升至138宗，即兩年間急升7.6倍，情況引起廣泛關注。投訴內容主要揭示部分機台的獎品展示及擺放方式容易引起誤解、遊戲設定與玩法交代不清，以及獎品質素參差不齊。消委會敦促營運商提升透明度，並建議消費者在遊玩前仔細閱讀規則，以減少不必要的消費爭議。

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消委會提供

消委會引述投訴個案，指投訴人曾小姐帶同兩名小朋友到A夾公仔機店遊玩，其中一部夾公仔機以迷你玩具行李箱為獎品，每局收費5元。機台內除擺放玩具外，邊緣位置亦放有相關玩具的包裝紙盒。然而，該些紙盒並非透明，亦無標示為空盒或裝飾用途。曾小姐誤以為盒內裝有玩具，小朋友合共花費約200元（遊玩約40次）後成功夾出一個紙盒，打開卻發現空無一物。台主其後以紙盒僅屬裝飾為由拒絕兌換獎品，曾小姐因不滿涉嫌誤導而向消委會投訴。事後，A店負責人向曾小姐致歉，並全額退回200元遊戲費用，個案得以解決。

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有用家發現，夾起公仔後爪夾竟然會自動彈開。消委會圖片

另一個案，王先生在B公司的遊戲機中心，花費每局5元遊玩夾公仔機。按常規設定，爪夾夾中公仔後應移動至出貨口上方才鬆開。但王先生發現，當日爪夾成功夾起公仔並升至頂部時會自動彈開，導致公仔無法落入出貨口；反之，若未夾中公仔，爪夾卻會正常移動至出貨口才鬆開。王先生嘗試15次並花費75元仍無收穫，質疑B公司刻意調整不公平設定。B公司接獲消委會轉介後，表示已跟進爪夾狀況並訓示店員，承諾加強巡查及主動協助顧客，同時向王先生致歉並贈送5張「玩一局送一局」贈券，惟他拒絕接受。

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消委會續引述個案，鄭小姐在C夾公仔機店遊玩貼有「內含正版公仔」標示的機台，花費40元（遊玩8局）後成功夾出一隻兔子毛公仔。然而，投訴人發現公仔雙眼高低不一，做工與品牌預期有落差，質疑其非正貨而投訴。台主隨後聯絡鄭小姐，引述人工智能分析說明，解釋公仔條碼及標籤特徵以證實其為正貨，並指雙眼偏差源於手工縫紉及棉花填充量等手工製作差異，建議她輕壓公仔面部調整外觀。鄭小姐最終雖相信公仔為正貨，但對未能解決的貨品質素問題感到無奈。

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消委促請夾公仔機營運商採取以下措施，以提高透明度並減少消費爭議：

清楚展示規則：於當眼處列明每局收費、玩法、中獎條件、禁止行為及是否設有「保夾」機制。 合理設定難度：合理調整爪夾力度、獎品擺放及出貨口大小，確保中獎機會合理。 提供聯絡方式：若無職員駐場，須清晰張貼負責人聯絡電話，以便即時跟進。 確保貨源合法：從信譽良好渠道採購獎品，確保符合《商品說明條例》等法例，若宣稱「正版」須具合理依據。 標示營運模式：清晰區分並標示「場主機」與「台主機」，並提供相應負責人的聯絡資訊。

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消費者在光顧夾公仔機店時，應留意以下事項以保障自身權益：

1. 細閱遊戲說明：遊玩前了解每局收費、中獎條件及特別機制；發現設定異常應即時停玩並聯絡職員。

2. 仔細觀察質素：評估獎品手工與真偽，若懷疑為冒牌貨，可向商標持有人查詢或向海關舉報。

3. 留意聯絡途徑：確認店內是否有職員或張貼負責人聯絡方式，並留意場內是否設有閉路電視。

4. 保存交易憑證：拍攝機台編號、獎品狀況，並妥善保留兌幣收據、電子支付紀錄或錄影遊玩過程。

5. 理性衡量消費：夾公仔受機台設定、擺放位置及運氣影響，應理性評估投入金額與獎品價值，避免過度消費。

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