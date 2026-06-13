蔡傑銘：河套香港園區濕實驗室樓面全數租出 聯想阿斯利康等逾10家龍頭進駐

創新科技及工業局常任秘書長、港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘今日(13日)在電台節目表示，河套香港園區首批三座大樓已於去年年底落成並陸續安排企業進駐，當中兩座濕實驗室的樓面更已全數租出，目前已有超過90間科技企業和機構簽署租約，當中內地企業佔約一半，本地企業佔三成，其餘一至兩成為海外企業，包括來自瑞士、南韓、芬蘭等地，反映香港作為「引進來、走出去」平台的優勢。

約十間上市或龍頭公司 七成初創企業進駐

他表示進駐的企業涵蓋不同規模，既有聯想、英國阿斯利康、歌爾微電子等約十間上市或龍頭公司，亦有高達七成為初創企業。他強調，園區重視建立完整的創科生態圈，期望大企業能帶領小企業發展，同時初創企業的靈活性亦能為大企業提供創新思維，小企業亦可因此而成長，跨境的元素亦可在園區自由流動，創科氛圍「可能全世界都無咁獨特」。

蔡傑銘表示，跨境創新元素能夠在內地和香港都能夠集中在河套香港園區自由流動，人才、樣本、數據，甚至資金。香港的數據也未必能好自由流通，或海外的數據也很難自由流通到內地，但在河套香港園區是國家賦予的合作平台，能在物理上和深圳一河之隔，做到一河兩園、一區兩園，能做到跨境流動，相信這個創科優勢實在不要說在香港找不到，全世界都找不到。

特設培育計劃 扶助初創企業成長

河套香港園區為進一步推動初創企業發展，蔡傑銘表示園區特設三款培育和成長速成計劃，針對不同發展階段的初創企業提供支援，主要聚焦於生命科技及人工智能兩大範疇。在首批申請中，園區從700多份申請中挑選了108家初創企業加入計劃，並由龍頭公司如華大基因等帶領，期望能加速初創企業的成長，完善整體的創科生態圈。

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提速建設餘下大樓 標誌性一號大樓年底入伙

因應招租反應熱烈，蔡傑銘透露園區已提速建設第一批次餘下的五座大樓。其中，樓高十層的標誌性「一號大樓」已完成平頂正在鋪設外牆，預計提早一至兩季，即於今年年底落成入伙。一號大樓7成的樓面已預租，而其餘的大樓亦已部署招標策略。同時，「一號大樓」將配合「產學研」一體化發展，引入由三間本地大學組成的生命健康研發院總部，同時亦會邀請國際知名大學如劍橋、麻省理工等參與「InnoHK」合作平台，進一步加強科研合作。

另外，剩餘的四幢大樓有兩座是濕實驗室，兩座是乾實驗室在今年內進行招租。

首批人才公寓入伙 提供完善生活配套

除科研設施外，園區首座人才公寓亦已落成，並有首批科研人員入住。蔡傑銘表示，住客對公寓的環境及配套表示滿意，特別讚賞其鄰近實驗室大樓，大大減少通勤時間，而且周邊綠化空間充足，更設有演講廳等共享設施。為應付未來需求，園區正為另外兩座人才公寓進行招標。

雙信封制招標 嚴防淪為地產項目

園區第一期餘下的地塊正採用新模式加速發展，當中四幅土地已於六月九日開始公開招標，預計8月底截標，並於9月、10月公布結果。蔡傑銘解釋當局將地塊分為兩組，每組包含一幅實驗室或辦公室用地及一幅人才公寓用地，批租期為50年。他強調，為吸引科技領軍企業進駐，招標採用「雙信封制」，地租僅佔評分三成，其餘七成著重於企業來港進駐的情況及帶來的含金量，包括投資金額、引入的技術、經濟效益及創造的就業機會。他明言絕不希望園區發展變成純地產項目，將會考量是否有新的公私營合作的模式等。

興建西橋對接深圳 爭取年底落實無感通關

在推動港深兩地要素流動方面，蔡傑銘指出人員流通是重中之重。目前園區正興建一條長約二百米的西橋接駁深圳園區，步行僅需數分鐘，預計今年底至明年落成。屆時配合硬件配套，執法部門將可落實「無感通關」。兩地亦會設立科研人員「白名單」制度，由創科園公司擬定並進行事前註冊，讓科研人員能便捷地往返兩地。

建超算中心及公用樣本庫 確保數據安全流通

至於數據與樣本的跨境流動，蔡傑銘透露預計今年下半年會視乎生命科技等公司的實際應用場景推出具體方案。他表示，園區內將建設小型超算中心等公用設施，確保內地數據過河後只留在河套區內，做好嚴格防範工作。同時，園區亦會設立公用實驗室及儲存樣本庫，他已要求園區公司研究落實細節，因應不同企業的需要，以最新及最合適的方案確保數據和樣本能在區內安全且自由地流動。

