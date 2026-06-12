以「練功券」詐內地男值100萬港元泰達幣 30歲女子認罪囚45月

內地男前往銅鑼灣某兌換店打算出售泰達幣，30歲女店員出示兩疊1000元鈔票，惟當中僅有最表面和底部的鈔票是真鈔，其餘均是「練功券」假鈔，內地男卻信以為真，並與友人轉出總值約100萬港元的泰達幣。涉案女店員早前承認1項串謀詐騙罪，法官謝沈智慧今於區域法院判刑時，指涉案詐騙手法複雜，計劃周詳及涉款金額可觀，被告在案中更扮演不可或缺的中心人物，終判囚45個月。

官指詐騙計劃若非被告參與不能實行

被告黃慧斯，承認於2023年12月26日在香港，與其他身分不詳的人串謀詐騙邵海洪，即不誠實地、虛假表示會以現金支付出售泰達幣的款項，從而誘使邵海洪交出128,634泰達幣。

法官今判刑時，指涉案詐騙計劃複雜和周詳，騙徒不但租舖及偽裝成兌換店，並設立泰達幣帳戶，更在網上發廣告，受害人的數量可能非常巨大，行為可能對香港作為國際金融中心的地位有影響，對於此類針對社會大眾，令人不齒的詐騙罪行，法庭須判處阻嚇性刑罰。

法官續指，涉案金額可觀，被告罪責嚴重，被告雖非案中策劃者，但她知道罪行性質和細節，加上如果沒有她扮演兌換店職員，詐騙計劃不可能實行，她在案中是不可或缺的中心人物，終判囚45個月。

以假鈔騙事主12.8萬泰達幣後欲借尿遁被截

案發時，事主打算來港出售泰達幣，他在網上搜尋後發現銅鑼灣某兌換店，會以稍高於市場價收購泰達幣，及以現金結算交易，事主於是在案發當日與友人前往該兌換店。

女被告當時向事主等人出示兩疊港幣鈔票，但當中只有最頂和最底一張才是真鈔。其後被告要求事主轉帳泰達幣到其電子錢包，事主遂轉出約9.8萬泰達幣後，被告致電他人確認收款，但其後再要求事主補上約3萬泰達幣，以達到總值100萬港元，事主友人遂轉出泰達幣。

被告收款後稱須上洗手間，拿起手袋及想離開。事主等人因未有收到現金，遂阻止被告離開及報警。警方調查被告的手機及WhatsApp通訊記錄，發現被告經朋友介紹下，同意以2000元報酬，按「老細」指示行事。

案件編號：DCCC914/2024

法庭記者：王仁昌