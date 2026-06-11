到訪女同學家於浴室裝偷拍鏡頭 18歲男生認窺淫判感化1年

18歲護理系男學生去年5月受女同學邀請到其家中晚飯，擅自在同學家中浴室內安裝攝錄鏡頭。同學母親事後發現鏡頭，揭發事件及報警，涉案男生警誡下承認貪玩犯案。他早前承認1項窺淫罪，今於觀塘法院被判感化1年。署理主任裁判官鍾明新接納被告早前還押兩星期已深刻反省，考慮到涉案鏡頭沒有拍攝到任何私密部位及被告初犯等，故採納感化官建議。

報告指被告自卑須受輔導及治療

被告梁逸晞，早前承認一項窺淫罪。

辯方今進一步求情，指被告早前已還押14天，深感懊悔。報告亦顯示被告身體瘦弱，經常到醫院求診，他明白需要接受輔導和治療，以改善其自卑問題；心理報告又指被告須心理專家介入，以協助更生。

官考慮年少初犯有悔意決定判感化

鍾官判刑時，指幸好涉案鏡頭沒有攝錄到任何私密照片或影像，接納被告在還押期間已深刻反省，考慮他認罪、初犯及年少，決定採納報告建議，判處感化一年。鍾官提醒被告，他須在學習和居住等方面遵從感化官指示，依指示接受心理輔導、精神治療、參與團體計劃等，若不遵從指示，可視為違反感化令，或須重新判刑。

女事主家人發現浴室被偷裝鏡頭

案情指，被告和另一名女同學於去年5月16日受到女事主X邀請，到X將軍澳家中吃晚飯。兩日後，事主的母親在家中浴室內發現一個鏡頭，而該鏡頭電量已耗盡及不屬於家中任何成員，檢查當中的記憶卡則發現拍攝到兩名女同學在浴室內的影像。

兩女同學被拍到但角度問題未影到私密處

兩名女同學透過WhatsApp質問被告，而被告承認是他把鏡頭放在該處。報警後，警方調查涉案鏡頭，發現曾拍攝到被告安裝鏡頭，以及兩名女同學上洗手間，但因角度問題而沒有拍攝到私密部位；鏡頭於案發當晚已停止攝錄。

被告被捕稱因貪玩犯案

警方調查後鎖定被告身份及拘捕他，他在家長陪同下接受警誡，他承認因貪玩犯案，已感到後悔。

案件編號：KTCC2118/2025

法庭記者：王仁昌