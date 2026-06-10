西九財赤︱M+、香港故宮博物館等7.1起首設自助捐款機 馮程淑儀 : 冀支持西九工作

一直受財赤困擾的西九文化區管理局宣布，由7月1日起將於區內多個地點，包括兩間博物館、表演藝術場地及藝術公園設置創新自助捐款機。新措施旨在鼓勵市民和訪客透過電子支付方式捐款支持西九文化區，推動文化藝術發展和培育人才的使命。

逾10台捐款機將設於M+、香港故宮博物館等地點

逾10台自助捐款機分別將設於M+、香港故宮文化博物館、自由空間、戲曲中心及藝術公園停車場。市民及訪客在各場地的自助捐款機作出的捐款，將用於支持該場地的工作。所有捐款將先由西九文化區基金會有限公司（即管理局全資擁有的慈善機構）接收，並按上述安排分配至M+、香港故宮文化博物館、表演藝術處或管理局，以支持西九的工作。自助捐款機支援多種常用電子支付方式，包括非接觸式信用卡、八達通、支付寶香港及微信支付香港。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，管理局一直致力履行公共使命，透過多元化的藝文活動與節目，促進社區參與，豐富香港市民的文化生活。管理局定期向弱勢社群派發免費門票，以及呈獻免費展覽和表演藝術節目，拓展公眾參與藝術文化的渠道，每年受惠人次逾十萬。這次透過與科技公司合作，推出創新「自助捐款機」，旨在促進大眾對文化藝術的了解和支持，讓公眾參與塑造西九願景。除了自助捐款機，公眾亦可透過西九文化區網站，向西九文化區基金會作網上捐款。

另外，為慶祝香港特別行政區成立29周年，西九文化區管理局宣布，香港故宮文化博物館的專題展覽，以及M+的展覽（指定特別展覽除外），將於7月1日（星期三）免費開放予公眾參觀。

7.1免費參觀香港故宮文化博物館訪客 需預先登記

計劃於當日免費參觀香港故宮文化博物館的訪客，需預先登記免費標準門票（展廳1至7）。訪客可於2026年6月12日（星期五）上午10時起，經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台預約7月1日的免費標準門票。門票先到先得，額滿即止。



如欲參觀特別展覽「琳瑯──紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」（展廳8），或「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」（展廳9）的訪客，可於上述平台、票務合作夥伴或現場購買特別展覽門票。訪客憑特別展覽門票可同時參觀相關特別展覽及專題展覽。

免費參觀M+指定展覽訪客 毋須預先預約

而計劃於當日免費參觀M+指定展覽的訪客毋須預先預約。如欲免費參觀M+的訪客需於藝術廣場入口進入博物館，而當日部分出入口將會關閉。為確保訪客參觀體驗，M+將因應情況限制進入博物館人數，訪客或需按照現場工作人員指示排隊輪候入場。博物館當日開放時間為早上10時至晚上8時。









