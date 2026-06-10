明愛女實習醫生再涉擅用他人帳號查病人紀錄 醫管局報警兼停2人臨床工作 警列不誠實取用電腦

醫院管理局今日（10日）就社交媒體討論一名女實習醫生的貼文發表聲明，指醫管局注意到近日社交媒體的貼文，內容涉及一名女實習醫生在不同醫院的不當行為。就懷疑有人在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄，醫管局已報警處理，並會全力配合警方調查，亦正全面審核有關病人紀錄，確保病人安全不受影響，暫時未發現病人治療有任何異常。明愛醫院已即時暫停該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作，亦已暫停兩人登入系統的權限，以保障病人及系統安全。

警方: 列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」跟進

警方指據了解，一名醫生經電子報案室報案，指經醫院查核發現，於今年5月13日及14日，有一名屯門醫院醫生的帳戶在另一間醫院被登入使用，初步內部調查發現該醫生當時身處屯門醫院，現懷疑該帳戶被盜用。案件現列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，並交由深水埗警區刑事調查隊第五隊跟進。

醫管局：絕不容忍任何破壞病人安全行為

醫管局認為事態極為嚴重，影響醫護人員專業形象。醫管局發言人重申，絕不容忍任何破壞病人安全及醫生專業操守的行為，已經採取行動嚴肅跟進，保障病人安全，醫管局對有關行為予以嚴厲讉責。

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明愛醫院實習醫生涉擅用醫療設備。網上圖片

醫管局早前已就該名實習醫生在律敦治醫院實習期間的不當行為予以嚴正告誡，亦已就該名實習醫生及另一名駐院醫生在明愛醫院的不當行為採取紀律處分。當局會繼續調查該名實習醫生有否涉及其他不當行為，如果證實該名實習醫生或有其他醫生的不當行為違反醫生專業操守，當局必定嚴肅處理，轉交香港醫務委員會跟進。

當局已通知相關大學的醫學院，跟進有關實習醫生的適合執業評估。醫管局對醫生的專業操守、行為及紀律，有極高要求。當局堅持，所有在公立醫院服務病人的醫生，必須醫術與醫德兼備，除了擁有救治病人的專業知識外，亦應秉持極嚴格的專業操守，時刻以病人福𧘲、安全及服務作為最優先考慮。當局絕不容忍任何破壞醫生專業操守的行為，必定嚴肅跟進，絕不會容許有關醫生在公立醫院執業，以保障病人安全。

今次是該名女實習醫被揭發的第三宗違規事件。有網民日前於社交平台Threads指，一名女實習醫生在明愛醫院工作期間，在雜物房用C arm X光機照為自己照膝頭，其後更將圖片放上社交平台的限時動態。該名網民又在另一帖文指控同一位女實習醫生在律敦治醫院實習期間，要求其任職屯門醫院的醫生男友前來幫忙，包括進行肛門直腸鏡檢查。

