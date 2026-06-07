明愛醫院實習醫生擅取器材照X光 冠冕堂皇Po IG 醫管局紀律處分

人類總是重複犯錯，再有實習醫生「出事」。網傳明愛醫院一名實習醫生在未經授權下，擅自使用醫療器材，為自己膝頭照X光，更將事發照片上載到社交平台「曬命」。醫管局回覆指，涉事行為不恰當，會嚴肅跟進，向有關實習醫生及另一名涉事駐院醫生採取紀律處分。

據悉，涉事實習醫生叫Angel，有經營個人YouTube頻道，訂閱人數逾3.6萬。她目前在明愛醫院實習，日前在個人IG上載自己在醫院照X光的相片，形容是「Perks for 乖乖HO（實習醫生福利）」。

明愛醫院實習醫生涉擅用醫療設備。網上圖片

由另一駐院醫生操作儀器

醫管局回覆查詢時指，明愛醫院已詳細調查帖文提及的X光檢查事件，確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室，配備輻射警告燈與告示、流動鉛屏風及智能咭出入管制系統等。在事件中操作儀器的一名駐院醫生，證實擁有認可輻射儀器牌照。為保障病人及員工安全，明愛醫院在有關X光室進行輻射監測及檢視設備的安全性，結果顯示公眾及辦公範圍均符合輻射安全標準，整體安全及服務均沒有受影響。

醫管局發言人強調，醫院的醫療設備，只可用於獲授權的臨床服務，所有員工均嚴禁於辦公或工餘時間擅自使用醫療儀器或設備作個人用途。