宏福苑大火︱警方及廉署採取聯合行動 起訴7人及兩間公司25項罪、包括誤殺、串謀詐騙及洗黑錢等 下午西九龍法院提堂

警方及廉署就大埔宏福苑大火成立的聯合調查小組，今日（6月10日）下午將就全面調查大火成因及該屋苑大維修工程懷疑涉及貪污等事宜的最新進展會見傳媒。

當局指，經深入調查及向律政司索取法律意見後，警方及廉署今日落案起訴七名人士及兩間公司合共25項控罪，涉及誤殺、串謀詐騙、「洗黑錢」、企圖妨礙司法公正，以及逃稅。

宏福苑大火︱7人分別涉誤殺、洗黑錢等罪

7名被起訴人士分別在宏福苑大維修工程期間擔當不同角色，包括工程顧問公司的董事及該公司聘用的註冊檢驗人員，以及工程總承建商的董事。兩間被起訴公司則分別為宏福苑大維修工程的工程顧問公司及工程總承建商。

兩宗案件今日下午在西九龍裁判法院提堂。