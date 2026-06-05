頻食霸王餐並損壞信用卡機 澳籍男判緩刑18個月、罰款2千並賠償1.2萬元

50歲澳洲籍男子承認在港島及尖沙咀一帶食「霸王餐」，包括港島香格里拉大酒店的自助餐等，餐費共值逾2千元。澳洲男今於東區裁判法院承認不付款而離去及刑事損壞等6罪，求情指他現時失業。主任裁判官張志偉留意到被告早前已因同類事件被起訴，該案亦以罰款了事。考慮到案件嚴重性，以及被告持續地無付款，張官認為適合緩刑，最終判處監禁6星期，緩刑18個月，以及罰款2千元。張官另下令被告就涉案手機等賠償共逾1.2萬港元。

被告MONKIVITCH Samuel Anthony，承認於2026年4月24日、5月4日、5月5日，分別4度在中環「瓊天食堂」、太古廣場港島香格里拉大酒店7樓「CafeToo」、灣仔「一遊」，及尖沙咀九龍香格里拉酒店M層「Cafe Kool」，明知須為價值合共2,039港元的餐費及自助餐餐費付款，或明知被預期須為該等服務即場付款，而不誠實地從上述餐廳離去，並無如所須般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項。

被告另被控於2026年5月4日，在中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店外，無合法辯解而摧毀屬於 「Shangri - La International Hotels(Pacific Place)Ltd」的銷售點終端機；以及在5月5日，尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館外，無合法辯解而摧毁屬於譚卓謙的一部iPhone15 Pro Max電話。

案件編號：ESCC1144/2026

法庭記者：雷璟怡