裝修工程承辦商向物業投資公司職員行賄130萬元 裁定罪成還押候判

廉政公署早前起訴一名裝修工程承辦商，以130萬元行賄一名物業投資公司時任職員，就物業裝修工程換取對方優待。該工程承辦商今日(6月4日)在區域法院被裁定罪名成立，法官李慶年將案件押後至6月12日聽取兩名被告求情，並將二人還押懲教署看管。

李勝根，77歲，藝霖裝飾公司(藝霖)獨資東主，經審訊後被裁定四項向代理人提供利益罪名成立。

同案被告麥詠竣，51歲，新聯益置業有限公司(新聯益)時任租務部高級物業主任，早前承認四項代理人接受利益罪名。

案情透露，新聯益是一間物業投資公司，在香港擁有和管理多個單位作出租之用。案發時，麥詠竣負責安排及監督承辦商為新聯益的物業進行裝修工程，以及在竣工後驗收工程以支付費用。

於2020年11月至2022年6月期間，新聯益未有制訂內部採購程序，規定在選擇承辦商時須索取報價或進行招標。當時新聯益只向兩家承辦商判授裝修工程合約，其中一間承辦商藝霖於該一年半期間，獲判授大部分裝修工程及支付費用共約2,600萬元。

至2022年6月中，新聯益管理層要求租務部日後判授裝修工程合約時，除邀請該兩間承辦商外，亦須邀請其他公司投標。當時藝霖已獲判授多項裝修工程，麥詠竣遂將新採購規定告知藝霖東主李勝根，並提醒對方新聯益可能察覺其工程費用遠超於新投標者。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，揭發李勝根先後向麥詠竣提供多筆賄款共130萬元，從而於安排及監督裝修工程事宜中獲對方優待。麥詠竣將部分賄款用以支付他新購入的住宅單位款項。