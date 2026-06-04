的士超速撞穿梭巴士致兩乘客重傷 六旬司機認危駕囚15月停牌2年

六旬的士司機前年8月在秀茂坪橫跨兩線在路中心超速駕駛，不慎撞上停泊在道路的穿梭巴士，導致的士上的兩名乘客受嚴重傷害。的士司機今早在區域法院承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，辯方求情指司機駕駛時沒有使用電子產品等，法官練錦鴻直指案發時道路有不少死車停泊，被告非一時缺乏專注及判斷錯誤才導致意外發生，其駕駛時本就屬超速駕駛，萬幸兩名乘客沒有永久性傷害，終判處被告入獄15個月及停牌兩年，另須自費完成駕駛改進課程。

被告非一時缺乏專注及判斷錯誤導致意外發生

67歲被告吳達俊，承認於2024年8月24日在秀茂坪順利邨道近燈柱附近，在道路上危險駕駛的士，引致馮姓男事主及高姓女事主身體受嚴重傷害。

練官判刑時指，兩名事主均受嚴重傷害，男乘客受到創傷性腦損傷伴有複雜性面部骨折，須接受手術及在深切治療部留醫，出院後須在家中休養，損失了共82日，萬幸兩名事主沒有受到永久傷害，惟須要按時到醫院檢查。練官直指，行車紀錄儀顯示被告在案發前4秒仍以每小時60公里的速度行駛，高於該道路的車速上限，而被告在太子道東行駛到順利邨道的途中，左線不時有車輛停泊在路邊，故被告在意外發生前，理應知道有駕駛者會將左線作為臨時泊車地點，被告不能以當時沒有期望左線會出現障礙物作解釋。

練官續指，被告當時在路中心行駛而沒有見到慢線有死車停泊，惟被告在駕駛的途中不時會有死車停泊路邊的情況，故被告非一時缺乏專注及判斷錯誤導致意外發生，更何況其駕駛速度高於法律上限，而被告危險駕駛的行為亦導致車上兩名乘客受頗嚴重的傷害，儘管被告並非故意為之，惟被告在轉線時理應觀察路面情況，其駕駛行為低於合格的駕駛者，念被告沒有類同的嚴重定罪紀錄，判處被告監禁15個月及停牌兩年，另須自費完成駕駛改進課程。

被告轉線撞停泊左線穿梭巴士致兩乘客重傷

辯方求情指，被告自1987年開始以的士司機為職業謀生，行車記錄儀顯示被告在案發前的5分鐘內仍是正常駕駛，被告在駕駛時沒有使用電話及電子產品，沒有播放音樂或開啟廣播頻道，亦沒有與他人交談，其雙手是放在軚盤之上，沒有做出令自己分心的行為，望法庭輕判。

案情指，前年8月24日晚上11時許，被告駕駛的士在尖沙嘴東接載了兩名乘客前往將軍澳，當時天朗氣清而車流稀疏，街燈運作正常。當被告沿著行車線沿順利邨道向秀茂坪方向行駛時，路面有兩條行車線，訂明速度限制為每小時50公里。其後，被告嘗試由左二線轉線至左一線，惟被告沒有完成轉線，其車輛橫跨在兩條行車線中間行駛。當時一輛穿梭巴士停泊在左一線內，靜止不動，惟被告在沒有減速的情況下撞上穿梭巴士的右邊車尾，被告當時的駕駛速度為每小時60公里。

意外發生後，乘搭的士的兩名乘客均受嚴重傷害，男乘客受到創傷性腦損傷伴有複雜性面部骨折，肋骨、脊椎及右肩胛骨亦有多處骨折，須在深切治療部治理及接受手術，及後留院40日，獲發病假共82日。女乘客的左肩擦傷、右脛裂傷、左邊骶骨骨折，留院4日後出院。同月28日，被告被捕後在警誡下承認，案發時無留意有死車停泊在順利邨道左一線，聽到車上兩名乘客大叫時，才注意到該車輛。

案件編號：DCCC433/2025

法庭記者：黃巧兒