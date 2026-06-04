消委會｜30款發聲發光玩具近5成不符安全標準 1款電子琴音量超標或損兒童聽覺

【消委會/玩具安全/幼兒玩具/發聲玩具/玩具】家長為子女挑選兒童玩具時，往往容易忽視其發聲及發光功能背後隱藏的潛在健康風險。消委會近期測試了30款市售的發聲及發光電玩具，發現其中有高達5成樣本未能完全符合歐洲相關安全標準。

是次測試參考歐洲玩具安全標準EN71-1及電玩具安全標準EN IEC 62115，對各樣本進行機械和物理性能測試，以及電氣安全性能測試。當中售價僅$49元近耳玩具Top tots Count'n Call Phone 及售價$158元Disney Princess Walkie、$149元的Disney Frozen Magic Microphone等在安全測試中表現理想。

消委會是次測試共涵蓋30款具備發聲及／或發光功能的電玩具，全數以乾電池驅動。測試樣本包括手提電話、電子琴、對講機、寵物小狗、手槍、火車等，售價介乎$28至$399，主要購自玩具零售店、百貨公司及兒童用品店。全部樣本均可發出聲響或音樂，當中22款同時具備發光功能。參考歐洲玩具安全標準EN71-1，按設計特點及實際玩樂方式，這30款樣本共劃分為以下5種類別：

玩具類別 樣本數量 樣本編號 近耳玩具 5款 CT1至CT5 手持玩具 5款 HT1至HT5 具語音功能的手持玩具 4款 HV1至HV4 桌面玩具 13款 TT1至TT13 具語音功能的桌面玩具 3款 TV1至TV3

30款樣本所劃分的類別。消委會網頁截圖

30款樣本所劃分的類別。消委會網頁截圖

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玩具上標示準確的適用年齡，對家長為兒童挑選合適玩具至關重要。是次測試委託獨立實驗室，根據各樣本的結構、設計特點和建議玩法，參考歐洲等地的玩具適用年齡判定指引，評估各樣本的適用年齡組別，並與產品本身標示的適用年齡進行比對。結果顯示，全部30款樣本的經評估適用年齡組別均與其標示相符，整體表現理想。

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測試參考歐洲玩具安全標準EN71-1，檢視樣本在正常使用及合理預見的濫用情況下，是否含有可被誤吞的小部件、存有刺傷或割傷風險的尖點或銳利邊緣，以及發出聲響是否安全。結果顯示，30款樣本中有29款通過標準，僅有1款未能符合音量安全要求。

兒童的聽覺系統尚在發展，容易受高音量刺激影響。EN71-1標準按玩具結構、預期用途及發聲時間，訂立相應的聲音輸出安全限值。技術人員測量了平均聲音水平（LpA）和瞬間最高聲音水平（LpCpeak）。

測試發現，具語音功能的桌面玩具樣本「Lezile Little Musician」的玩具電子琴，在音樂模式下於50厘米距離量得的LpA為83.6分貝，超出桌面玩具第1風險級別（發聲持續超30秒或佔玩樂時間超3分之1）的80分貝上限。另外，在供唱歌使用的語音模式下，量得的LpA更達85.3分貝，超出語音玩具第1風險級別的80分貝限制，未能符合標準要求，或會損害兒童聽覺。

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電氣安全測試參考歐洲電玩具安全標準EN IEC 62115進行。在30款樣本中，有22款通過電氣安全要求，其餘8款則在電池室結構方面未能合規，可能增加兒童接觸電池的風險。

電玩具的電池室必須保持緊閉，以防電池外露。這可避免兒童誤吞電池導致窒息或化學灼傷，也能防止因電池漏液而刺激皮膚及眼睛。

針對採用AA或AAA電池的玩具，標準規定在鎖緊電池蓋下進行拉力及跌落測試。測試發現，桌面玩具樣本「IWAYA CORPORATION BABY CHIHUAHUA」及「优优虎公主电话机」在測試後電池室打開、電池外露，未能合規。而採用LR44「鈕扣電池」的樣本，在相同測試下則全數合規。

然而，標準亦規定，若電池室蓋以螺絲固定，在蓋打開時對螺絲施加20牛頓拉力並維持10秒，螺絲不應脫落或分離。測試顯示，1款採用鈕扣電池的樣本「Long Stream Music Cellular Phone」及6款採用AA/AAA電池的樣本（MARUKA Sumikkourashi HOSHIZORA Stick 、港玩ULTRAMAN BLAZAR TOY、港玩合金回力香港新款的士(紅色)、港玩 nailoong 交通信號燈、优优虎公主电话机及Lezile Little Musician），其電池室螺絲與蓋分離，不符合標準要求。

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在光學安全方面，22款具備發光功能的樣本，其亮度及光輻射水均符合標準，表現令人滿意。

然而，在標示及警告字句上，有多款樣本表現欠佳。檢視發現，8個樣本欠缺部分規定的警告字句。此外，有3個樣本具備會產生閃光的功能，卻未按標準標示可能引發光敏性癲癇的風險。

在語言及條例合規方面，7個樣本的說明或警告字句未同時提供中英文版本，或英文版被貼紙遮蓋。另外，根據《玩具及兒童產品安全條例》，玩具須在顯眼處標示安全存放、使用、耗用和處置的中英文警告，以及製造商、進口商或供應商的名稱和本港地址。然而，有4個樣本CT未提供名稱及/或本港地址，未能符合本港法例規定。消委會已將相關樣本資料轉交海關跟進。

是次檢測結果顯示，30款樣本中有約5成在音量安全、電池室設計或警告字句標示上，未能符合EN71-1或EN IEC 62115標準的要求，整體安全情況不太理想。消委會敦促相關製造商及供應商認真檢視測試結果，改善玩具的安全設計與標示資料，以提升產品安全程度，為兒童提供更佳的保障。

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在選購及使用具有發聲、發光功能的電池玩具時，應特別留意產品標示及使用安全，以減低對兒童安全構成潛在風險：

留意產品標示的適用年齡，並按兒童實際年齡選購。

購買前應仔細檢視產品及包裝上的安全標示和警告字句，尤其是更換電池的資訊，並確保內容清晰、完整。

兒童每次使用玩具前，應先檢查玩具，確保沒有容易鬆脫的細小部件、尖銳邊緣或尖點等風險。

應按照產品說明及警告指示使用玩具，並避免讓兒童長時間把發聲玩具貼近耳朵把玩，以減低兒童聽力受損的風險。

使用發聲玩具時，宜控制音量（如可調校）及玩樂時間，如發現音量過大或令兒童感到不適，應立即停止使用。

若玩具設有閃光或快速變換燈光效果，應留意其可能引發不適反應，並避免讓兒童長時間直視發光部件。

對於使用電池或充電池的玩具，家長應負責安裝、更換及充電，並確保電池室已妥善固定，防止兒童自行打開。

用盡或損壞的電池應立即取出並妥善棄置，切勿讓兒童接觸或把玩電池；如懷疑兒童誤吞電池，應即時求醫。

如一段時間內不會使用玩具，應將電池取出。

存放玩具及電池時，應遠離熱源及潮濕環境。

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