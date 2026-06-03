小一派位「提早放榜」︱派位結果與「錯發」相同 鄧飛：幸未釀成更大混亂 事件應成公務員問責案例

小一統一派位結果今、明兩日（3、4日）公布，但昨早有多名家長於早上9時許收到短訊SMS通知「派位結果」，最終證實屬誤發，教育局致歉。今早商台節目上，多名家長反映實際派位結果，與昨日錯發的結果相同。

小一派位「提早放榜」︱多人反映結果相同 提前「劇透」

教育界立法會議員鄧飛在節目中表示，一個月後就會進行中一統一派位放榜，二者使用同一個系統，期望政府盡快查明事件原因防止再有類似事件。他指還好局方反應算快，即時糾正錯誤，若有家長信以為真，走到心儀學校叩門，學校又「唔知頭唔知路」提早收生，到時混亂就更大。政府提出公務員「部門首長責任制」，鄧飛認為今次事件應作為參考個案，成為日後問責處理的案例。

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不幸中之大幸 未有學校提早接受叩門

對於今次出錯的源頭，鄧飛在節目中坦言，暫時難以單憑現時資訊作出準確判斷。他指出，目前仍未能確定究竟是人為輸入數據（Data Input）時出錯，還是電腦系統本身存在漏洞（Bug），導致即使輸入正確，輸出的結果卻產生錯誤。「呢個真係冇得估，各有機會，好難判斷得到。」以他在學界多年的經驗，這類嚴重的發送失誤亦屬「第一次聽聞」。

他認為，教育局在事發後的反應尚算迅速，成功避免了更大規模的混亂。他解釋，如果家長收到錯誤短訊後信以為真，並因不滿派位結果而即時前往心儀學校「叩門」，而學校在不知情的情況下又接受了申請，將會演變成極嚴重的收生混亂，慶幸最終未有發生。

針對事件在立法會層面的跟進，鄧飛認為，未必需要為此專門召開委員會會議討論，因為爭議點已很清晰，但他相信定必會有議員向當局提出質詢。他認為這亦是給予教育局一個機會作出交代，清楚解釋到底責任誰屬，而由於事件爭議點明確，相信能很快查明真相。

有意見認為教育局在誤發短訊初期，呼籲家長「無需理會」有關短訊，令家長更加無所適從。鄧飛對此表示理解局方做法，並認為這是在當時環境下最為審慎的決定。他分析指，教育局在事發當刻難以即時確認出錯原因，亦無法保證逾萬名學生提早收到的派位資料是否完全準確。為避免出現部分資料正確、部分錯誤的尷尬局面，要求家長暫不理會、靜待正式放榜是最妥善的做法。

公務員責任制 今次事件可列為參考案例

談及公務員問責，鄧飛指政府內部設有評核制度，若有出錯必定有人需要承擔責任並面臨處分。他認同將今次事件查明後，若證實屬人為失誤，應將此嚴肅處理的個案提交予公務員事務局作為參考例子。他指出，這有助釐清各級公務員的問責界線，探討應如何區分第一線執行者與管理層的管理責任，為日後的問責制度提供清晰的實際案例。

最後，鄧飛亦向廣大家長提出建議。他呼籲家長必須穩住自身情緒，因為小朋友未必完全理解派位的影響，往往只會感受並反映家長的焦慮。在叩門安排方面，鄧飛提醒家長現時許多學校已接受網上申請，家長應先看清楚心儀學校的網上申請資訊，無需過度緊張地帶着子女乘車四處奔波。

陳淑儀形容此次教育局系統出錯「十分罕有」，但影響不大。資料圖片

有信心中一派位能順利進行

資助小學校長會主席陳淑儀在港台節目表示，教育局使用電子方式發送派位結果已非首次，過往從未發生類似事件，形容此次系統出錯十分罕有。不過，她非常欣賞教育局的危機處理表現，指出局方在發現問題後，旋即聯絡各大校長議會並迅速發表聲明澄清，讓家長即時知悉該批提早發放的短訊並非正確資訊，一切法理上有效的結果均以今（3日）早 7 時半正式公布為準。

她補充，學校在5月份已陸續將叩門的收表日期及詳情上載至學校網頁，大部分家長亦早已做好準備，因此未見昨日有家長因誤收短訊而提早到校叩門，事件未有引起公平性問題或學界大混亂。

陳淑儀強調，這次系統偏差對教育局而言並非小事，局方內部定會嚴肅調查是人為設定錯誤還是電腦系統問題，並作出相應調整。她有信心局方經此一役後，會更加嚴防問題再次發生，確保7月的中一派位發送工作能順利進行。