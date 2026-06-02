小一派位「提早放榜」︱蔡若蓮：事件不涉外判商 結果以明早7時半為準 籲家長毋須急於聯絡學校

原定於明、後兩天（3、4日）公布的小一統一派位結果，今早（2日）有多名家長於早上9時許收到短訊SMS通知「派位結果」。教育局回覆時表示，已就「派位結果」提早發放與電訊公司聯絡，並正修正錯誤，同時籲家長忽略該短訊，派位結果將會以明日（3日）發放的訊息為準確。教育局局長蔡若蓮以及教育局副秘書長（二）胡鉅華今午5時就事件會見傳媒。

局方即時成立危機處理小組調查

蔡若蓮首先代表教育局向各位家長造成不便深表歉意，今早知悉事件後已即時啟動危機處理，全港所有完整和正確的派位結果，會按原訂計劃在明早7時半正式公布，強調所有小一派位結果不會受今次事件影響。她也指，剛才已與學界和家長代表會面，了解他們就事件的關注，與會者均表示會全力配合明天小一派位工作，以及為下周新生入學注冊做好準備。

她又稱，局方高度重視，即時成立危機處理小組展開徹查，並對系統進行全面檢視，若發現涉及人為疏忽或程序出錯，必定會嚴肅跟進，結果會在適當的時候公布，未來教育局會進一步優化系統及發放機制的監管流程，確保不會再有同類事件發生。

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事件不涉及網絡攻擊或「黑客」入侵

她亦稱，經專業技術團隊即時全面檢查後，確認系統絕對無受到任何網絡攻擊或「黑客」入侵，核心數據完整無缺，今次事件與資訊保安及網絡安全完全無關，家長及學生的個人資料受到高度加密保護。據她初步了解，事件不涉及外判商。

她表示，為了方便家長查詢，當局已即時加設兩條熱線電話：2832 7700、 2832 7740，在完成註冊階段後這兩個號碼才會結束服務。她再次呼籲早上收到短訊的家長，不需要理會有關的信息，亦不需要急於與學校聯絡，會全力確保明天正式派位結果發布工作順利進行。

教育局今日下午就事件發聲明，就錯誤發放小一入學提示短訊，向全港家長作出澄清，對引起家長不便深表歉意。當局指，據初步調查，原定於明日起公布的小一統一派位結果，因今日在設定系統發送程序時出現操作偏差，導致短訊被錯誤提早發放。在知悉事件後，當局已即時採取行動，修正發送程序，並在事後立即對全部學生的派位資料進行全面而嚴謹的核查。

記者：郭詠欣

攝影：汪旭峰