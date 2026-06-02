4月零售額按年升8.6% 謝邱安儀：升幅算好勢頭 料下半年升幅收窄

政府統計處今日（2日）發表最新零售業銷貨額數字，4月零售業總銷貨價值臨時估計為314億元，按年升8.6%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，4月已見全年低位，零售市道在低基數下仍能保持升勢，上升至314億元「算是一個好的勢頭」，按年升8.6%屬單位數升幅，但細看升幅的類別多於跌幅類別。受復活節和清明節假期、啟德體育園七欖賽事影響，帶動了部分遊客來港，惟對零售幫助不太大，整體旅客市場較平穩，而市民外遊、北上增加，亦令本地市場相對淡靜。

電動車稅惠餘波推高汽車類升幅

至於升幅類別，謝邱安儀指，升幅較顯著的類別有個別原因影響，當中升幅最為顯著的汽車及汽車零件（上升46.1%），受惠於4月延續了3月電動車首次登記稅寬減政策的餘波，預期5月起將逐步回落，或有負增長。此外，電器及其他未分類耐用消費品（上升21.9%），受AI及新科技產品推出帶動，陸續有不同產品出台，故有升幅。而珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升19.8%），主要受金價高企推動，實際上「大家買少咗、買輕咗」，預計未來將有收窄情況。而跌幅類別有百貨業、中藥、燃料等錄得單位數跌幅，比升幅的類別較少，拉均後整體影響有限。

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料全年零售額錄單位數升幅

協會亦進行了會員調查，涵蓋逾4,100間店舖、約7.9萬名員工。調查顯示，5月整體零售額仍有升幅，屬平穩偏好，有超過六成表示生意錄得單位數至低雙位數的升幅，甚至有個別會員錄得超過兩成升幅；另有逾一成會員表示生意持平，少於三成表示生意錄得單位數至低雙位數的跌幅，主要為單位數跌幅。她稱，內地五一黃金周首兩日尖沙咀、旺角、銅鑼灣等傳統旅遊區的人流顯著上升，惟其後兩日開始回落；本地亦有3日假期，有不少市民北上外遊，情況相比起4月有改善。

她預計，6月零售市道仍屬淡季，加上受本地考試、內地高考影響，雖然有端午節長周末帶動，或帶來短暫人流，但整體動力有限，有逾四成會員預計錄得升幅，有三成預計將持平，近兩成預期會有跌幅。她又預計，全年零售額有單位數升幅，今年下半年零售市道升幅收窄。

記者：何姵妤