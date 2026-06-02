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小一統一派位2026「提早放榜」 教育局下午會見傳媒交代事件

社會
更新時間：16:04 2026-06-02 HKT
發佈時間：16:04 2026-06-02 HKT

原定於明、後兩天（3、4日）公布的小一統一派位結果，今早（2日）有多名家長於早上9時許收到短訊SMS通知「派位結果」。教育局回覆時表示，已就「派位結果」提早發放與電訊公司聯絡，並正修正錯誤，同時籲家長忽略該短訊，派位結果將會以明日（3日）發放的訊息為準確。教育局局長蔡若蓮以及教育局副秘書長（二）胡鉅華將於今午5時就事件會見傳媒。

教育局今日下午就事件發聲明，就錯誤發放小一入學提示短訊，向全港家長作出澄清，對引起家長不便深表歉意。當局指，據初步調查，原定於明日起公布的小一統一派位結果，因今日在設定系統發送程序時出現操作偏差，導致短訊被錯誤提早發放。在知悉事件後，當局已即時採取行動，修正發送程序，並在事後立即對全部學生的派位資料進行全面而嚴謹的核查。

相關新聞：小一統一派位2026「提早放榜」家長今早收小一大抽獎結果SMS 教育局：技術上錯誤 一致以明日公布為準

有北區家長今早收到年份與註冊日期均錯的短訊，但不確定獲派學校資訊是否正確。 受訪者提供
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