恒基地產連辦兩場「探索Central Yards」活動 助「共創明『Teen』」學員拓闊視野

恒基兆業地產有限公司連續第四年支持香港特區政府推行的「共創明『Teen』計劃」，與各界攜手推動青年發展。集團日前特別舉辦一連兩場「探索Central Yards」活動，招待約80位計劃學員及友師，向他們介紹集團中環新海濱旗艦項目 Central Yards 的規劃理念、建築及設計特色、創新科技，以及建築項目背後所涉及的主要崗位，為參與的年青人拓闊視野，並就其學習及生涯發展提供啟發。

孫玉菡 : 冀鼓勵更多本地年輕人投身建築及工程行業

勞工及福利局局長孫玉菡、恒基地產執行董事黃浩明、地產策劃（一）部總經理余惠偉、首席傳訊總監梁美寶，以及中國建築工程（香港）有限公司常務副總經理黃江均出席支持是次活動，與一眾參與友師及學員進行互動交流。

勞福局局長孫玉菡致辭時表示，感謝恒基地產的支持，為「共創明『Teen』計劃」學員及友師提供寶貴機會，讓他們親臨世界級地標項目的施工現場，了解大型工程在施工安全及科技應用等方面的實踐。他期望學員藉此加深對建築及工程行業的認識，並希望鼓勵更多有志的本地年輕人投身業界，為香港未來發展注入新力量。

黃浩明 : 冀透過活動讓年青人加深了解香港大型地標項目發展

恒基地產執行董事黃浩明表示，年青人是社會的未來，培育他們開闊眼界、增強自信，為日後作好準備，對香港未來發展極為重要。集團希望透過是次活動，讓年青人對香港大型地標項目的發展加深了解，以及對背後所涉及的專業領域有初步認識，從而啟發他們思考未來升學和就業方向，日後在不同崗位上貢獻香港。

參與的「共創明『Teen』計劃」學員及友師於當日更參觀了Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓的臨時行人通道，並由專人介紹通道的設計特色與藝術元素，讓參加者進一步認識項目的規劃理念。

今年是恒基地產成立50周年。集團未來會繼續通過不同方式，支持本地年青人發展，為香港培育更多人才，以實際行動回饋社會。