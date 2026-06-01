旅監局委任楊霸活為新任行政總裁

旅遊業監管局今日（6月1日）宣布委任楊霸活為旅監局行政總裁，任期同日生效。楊霸活於1988年加入政府，任職行政主任職系，他曾於多個決策局及部門服務，包括前政務總署、郵政署、前教育署╱教育統籌局、工業貿易署、公務員事務局、旅遊事務署、運輸署及在職家庭及學生資助事務處。他於2024年退休，退休前職級為高級首席行政主任。楊霸活亦曾任職廉政公署高級調查主任，具備執法及調查相關經驗。

林詩棋：楊霸活經驗豐富 具卓越領導才能

旅監局主席林詩棋說，楊霸活是一位經驗豐富的公共行政管理人員，在政府服務長達37年，具備卓越的領導才能，擁有政策制定、部門營運以及執法調查方面的廣泛資歷。憑藉他多年來累積的豐富經驗，以及對公共服務的熱誠與承擔，有信心他定能勝任行政總裁一職，帶領旅監局繼續優化監管制度並推動業界持續健康發展。

旅監局在2026年2月進行公開招聘，並透過遴選程序選定楊霸活先生出任行政總裁一職。文化體育及旅遊局局長已根據《旅遊業條例》批准該項任命。