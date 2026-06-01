Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杏花邨16歲少年吸食太空油猝死 18歲友人認吸毒罪判處15個月感化令

社會
更新時間：10:34 2026-06-01 HKT
發佈時間：10:34 2026-06-01 HKT

16歲少年去年7月倒臥杏花邨住所，送院搶救後不治。其18歲友人當晚曾前往死者住所，並與死者一起吸食俗稱「太空油」的依托咪酯。友人早前承認吸食危險藥物罪，裁判官高偉雄今早在東區裁判法院判刑時指，接納感化及驗尿報告內容正面，相信被告已受深刻教訓，判處被告15個月感化令。

18歲被告梁卓銘，被控於2025年7月24日在香港吸食危險藥物、即依托咪酯。

案情指，死者母親當日發現死者在杏花邨住所內昏迷不醒，送院搶救後，當晚證實死亡。警方翌日拘捕被告，在警誡錄影會面中，被告稱案發前3年與死者因踢足球而認識，當日凌晨他在死者邀請下，前往其住所內吸食依托咪酯，他當時給了死者500元，而死者則支付給一名身份不詳、運送依托咪酯給他們的司機，兩人其後一起吸食依托咪酯，而裝載依托咪酯的煙彈事後已被他扔棄。

案件編號：ESCC1918/2025
法庭記者：黃巧兒

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
18小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
8小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
13小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
23小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
19小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
3小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
4小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
屯門黃金海岸酒店自助餐1折驚喜！$82起品嚐海鮮烤肉盛宴 歎大頭蝦/蟹腳/魚生/和牛
飲食
15小時前
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
戴夢夢湊B意外曝光豪宅巨廳大得誇張 落地玻璃盡覽無敵海景 閃嫁金融才俊當少奶奶
影視圈
17小時前