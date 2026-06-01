杏花邨16歲少年吸食太空油猝死 18歲友人認吸毒罪判處15個月感化令

16歲少年去年7月倒臥杏花邨住所，送院搶救後不治。其18歲友人當晚曾前往死者住所，並與死者一起吸食俗稱「太空油」的依托咪酯。友人早前承認吸食危險藥物罪，裁判官高偉雄今早在東區裁判法院判刑時指，接納感化及驗尿報告內容正面，相信被告已受深刻教訓，判處被告15個月感化令。

18歲被告梁卓銘，被控於2025年7月24日在香港吸食危險藥物、即依托咪酯。

案情指，死者母親當日發現死者在杏花邨住所內昏迷不醒，送院搶救後，當晚證實死亡。警方翌日拘捕被告，在警誡錄影會面中，被告稱案發前3年與死者因踢足球而認識，當日凌晨他在死者邀請下，前往其住所內吸食依托咪酯，他當時給了死者500元，而死者則支付給一名身份不詳、運送依托咪酯給他們的司機，兩人其後一起吸食依托咪酯，而裝載依托咪酯的煙彈事後已被他扔棄。

案件編號：ESCC1918/2025

法庭記者：黃巧兒