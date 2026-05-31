鑽石山路面標記「沙」字如舉中指 翻查街景原來存逾17年？ 路政署：已安排修正

近日有網民經過鑽石山荷里活廣場對出時，發現路面「祗往沙田」道路標記的「沙」字字體奇怪，右邊「少」字中間一豎特別長，尤如「舉中指」，諷指是「行為藝術？」

有網民質疑承建商「趕收工、求X其」，亦有人笑言「預唔夠空間，寫寫下唔夠位，是X旦啦」。更有眼利網民發現，除了左線的「沙」字，右線英文的「Kwun Tong & Hong Kong」也有問題，當中的「&」竟然「反轉咗」。

Google街景揭錯誤存在已久

路政署回覆《星島頭條》查詢時表示，有關「衹往沙田」道路標記由路政署維修保養。路政署派員到現埸視察，確認當中「沙」字不符合字體及大小標準，已安排承建商於6月1日清晨前修正有關道路標記，並再次提醒同事驗收時須確保道路標記符合標準。

翻查Google街景，上述位置的「沙」字早在2009年已存在，中間一豎同樣特別長。不過當時的「&」卻是正常，直至2016年12月才開始左右反轉。值得一提的是，Google街景車是在2009年才在香港行走，換句話說，這個不合規的「沙」字可能存在超過17年。