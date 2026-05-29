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小一統一派位結果6.3日起公布 獲派首三志願學生達86.2% 按年升6.5%

社會
更新時間：13:18 2026-05-29 HKT
發佈時間：13:18 2026-05-29 HKT

教育局宣布，2026年度小一統一派位結果將於6月3日及4日公布。本年度共有16,345名兒童參加，獲派首三個志願學校的兒童共14,093人，即86.2%，較去年的79.7%增6.5%，連同自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為93.6%。

教育局表示，2026年度小一統一派位獲派首三個志願學校的兒童共14,093人；連同自行分配學位階段，整體滿意率為93.6%。統一派位學額分兩部分：不受學校網限制的甲部佔10%（獲派1,865人），受學校網限制的乙部佔90%（獲派14,480人）。

已於1月25日或之前辦妥選校手續的家長，可透過以下方式查閱結果：

  • 電子平台：已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」的家長，可於6月3日上午10時起上網查閱。
  • 電話短訊：曾在選校表格提供手提電話號碼並同意接收短訊的家長，將於6月3日獲發短訊通知。
  • 郵遞結果：香港郵政將於6月3日及4日上門派遞印有結果的《小一註冊證》。若無人收件，家長可憑「領取郵件通知卡」於下一個工作天下午到指定郵政局領取；若6月5日仍未收到郵件，可於6月6日或7日到指定領取中心取回註冊證。
教育局表示，整體滿意率為93.6%。資料圖片
教育局表示，整體滿意率為93.6%。資料圖片

6月9日起辦理註冊手續

家長須於6月9日（星期二）或10日（星期三）的學校辦公時間內，前往獲派學校辦理註冊手續。教育局提醒，若因要事未能於上述指定日期辦理註冊，家長必須事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡以作另行安排，否則將被視作放棄該學位。

特殊情況及轉校安排

如學童因遷居至另一區等特殊情況，導致原來獲派學校與住所距離太遠而決定放棄學位，家長不應辦理註冊手續。家長須親自帶同子女的《小一註冊證》及新居地址證明文件正副本（例如印有家長或監護人姓名的租約、差餉單、水費或電費單），前往九龍塘教育服務中心西座平台的教育局學位分配組辦理轉校手續。

此外，若學童在註冊後需要自行轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取，才前往原校取回註冊證；因原校交回註冊證時，等同即時取消其子女原有獲派的學位。

如在公布派位結果期間或註冊日期內遇上惡劣天氣或其他特殊情況，家長須留意電台及電視台的特別安排宣布。

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