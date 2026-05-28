「M&S」及「樂天」兩瓶裝礦泉水樣本檢出腸道鏈球菌 食安中心指示零售商下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（28日）公布，兩個瓶裝礦泉水樣本被檢出微量腸道鏈球菌，中心表示已知會業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

中心發言人說，透過恆常食物監測計劃，從零售層面抽取瓶裝礦泉水樣本作微生物檢測，包括大腸桿菌、大腸菌群、腸道鏈球菌、可產生孢子的還原亞硫酸鹽厭氧菌，以及銅綠假單胞菌的檢測。結果顯示，以下兩個個别批次樣本均被檢出在250毫升內含一個腸道鏈球菌菌落形成單位，而其他檢測指標（包括大腸桿菌、大腸菌群、可產生孢子的還原亞硫酸鹽厭氧菌及銅綠假單胞菌）均為合格（即未被檢出）。

根據《食品微生物含量指引》，在瓶裝天然礦泉水中不得檢出腸道鏈球菌。為審慎起見，中心已指示涉事零售商／經銷商將以下受影響批次的產品停售和下架，有關經銷商亦正對受影響批次產品進行自願回收，市民可於辦公時間致電相關熱線，查詢有關產品的回收事宜。



產品資料如下：

產品名稱：Still Scottish Mountain Water

品牌：Marks & Spencer

容量：750毫升

此日期前最佳：2026年12月

經銷商：ALF Retail Hong Kong Limited

熱線：3656 2253

產品名稱：LOTTE ICIS Natural Mineral Water 8.0

品牌：樂天

容量：2公升

此日期前最佳：2027年9月22日

經銷商：Goldtop Century Ltd

熱線：2632 7373

2026年1月至今，中心已抽檢50個瓶裝飲用水樣本作檢測，除上述兩個樣本未能通過檢測，其餘樣本測試合格。中心發言人說，腸道鏈球菌是一種普遍存在於人類和動物腸道內的細菌，一般而言對健康人士構成的風險較低，但部分菌株可能導致免疫力較弱的人士出現感染。市民應停止飲用受影響批次的天然礦泉水。如飲用有關產品後身體不適，例如出現噁心、嘔吐、腹瀉或發燒等病徵，應盡快求醫。



