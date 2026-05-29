每日雜誌｜夏季蚊患殺到 網購平藥缺保證 本地白紋伊蚊已生抗藥性 食環署：積極研究帶菌雄蚊成效

本月高溫及暴雨交替，多區出現蚊患問題。有學者提醒，夏季的高溫會令蚊子繁殖周期縮短、數量上升，而本地白紋伊蚊已對常見滅蚊劑產生抗藥性，若持續依賴單一化學手段，長遠或令防控更困難。有滅蟲業界人士呼籲，市民及業界應從正規途徑購買符合規格的滅蚊產品，避免對人身及環境帶來安全風險，並促請政府加強公眾教育和提升前線技術培訓。食環署回覆指，目前積極研究應用攜帶人工感染沃爾巴克菌的雄蚊防治白紋伊蚊，亦正進行釋放帶菌雄蚊前的基線研究，確保安全和技術的有效性。

雨季過後，若不及時清理積水，容易滋生蚊子。

根據食環署最新公布的白紋伊蚊誘蚊器指數，仍有多區的「第一階段誘蚊器指數」達到第三級，即白紋伊蚊分布廣泛。當中，荃灣西第一階段誘蚊器指數達37.7%，其次為青衣北33.3%，及馬鞍山32.8%。至於五月第一階段誘蚊器指數錄曾得46%的大圍，最新的分區誘蚊器指數已明顯回落至24.2%。

有學者指出，白紋伊蚊最適合成長的溫度約為30°C左右，與本港夏季的溫度接近。 中新社

潛藏中毒或嚴重敏感危機

港大醫學院公共衞生學院副教授林讚育表示，近期天氣炎熱、多雨，有機會加劇蚊患，尤其是白紋伊蚊。他指出，大部分白紋伊蚊最適合成長的溫度約為攝氏30度，香港夏季的高溫接近其適宜範圍，會加快蚊卵孵化、幼蟲發育及成蚊出現，令蚊子繁殖周期縮短及數量上升。

建築工地因施工環境，易產生結構性積水，成為蚊子繁殖的溫床。建造業總工會理事長周思傑表示，蓋樓期間需要預留不同洞口以供安裝各類設備，每當下雨時，雨水便會順着空隙流入低窪位置，形成積水。他說，地盤通常會定期聘請專業的滅蚊公司，多數每周進行1次滅蚊工作；地盤內部平時也會安排工友每周1至2次自行施放蚊油。然而，即便加強滅蚊工作，受限於地盤複雜的環境，整體的蚊患感覺上仍較以前嚴重，不排除與天氣炎熱及雨量增加有關。

面對蚊患困擾，有人選擇從電商平台網購滅蚊產品，惟業內人士提醒，選購時切記認清安全認證，以免驅蚊不成反傷身。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，現時有市民或滅蟲公司透過網購及集運方式，從其他地區買入價格較低的殺蟲劑。他指，該類產品繞過審查程序，其成分是否與標籤相符亦難以確認，甚至沒有急救指引，且無法排除買到假貨的風險，呼籲市民及業界應從正規商店購買滅蚊產品。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源期望，當局加強對前線人員的技術培訓。

他提醒，由於該類藥劑有機會被用於公共地方，一旦造成中毒或嚴重的藥物敏感，醫院將無法根據可靠的標籤成分進行即時解毒，對公共環境衞生與人畜安全構成了巨大的潛在危機。他又強調，正規入口商如欲將殺蟲劑引入香港，必須先向漁護署申請許可證，提交詳細的物料安全規格，包括是否致癌等，也須向海關報關，方可合法引入。

部分工人噴藥手法不正確

梁廣源亦關注部分法團及物管公司為節省成本，以「價低者得」聘用缺乏專業技術的外判商，「一分錢一分貨，我見過很多拿普通的噴霧器，在周圍噴幾下就當滅蚊，拍張照片就離開。」他指，物管公司往往只能憑照片確認是否已噴藥，難以評估實際滅蚊效果。

梁說，目前不少屋苑及政府外判隊採用的方法，無法有效殺滅飛翔中的成蚊；專業的超低量霧化技術，要求霧點大小不超過50微米，理想狀態更應維持在25微米，才能長時間懸浮空氣中，接觸成蚊。他指，坊間不少公司使用的器材未達標，噴出的粒子過大，很快沉降，難以發揮作用。

他續指，部分工人噴藥手法亦不正確，專業的做法應是以45度角向上斜射藥水。他嘆言，本港滅蚊工作長期缺乏實際操作培訓，許多前線人員不懂使用量杯及按標籤比例調配殺蟲劑，容易令蚊子產生抗藥性，長遠削弱滅蚊成效。

林讚育亦表示，蚊子對化學滅蚊產生抗藥性的情況越趨普遍。其團隊也對香港多個地區的白紋伊蚊的滅蚊劑抗藥性進行了檢測，結果表明本地白紋伊蚊已對常見滅蚊劑如除蟲菊精類產生明顯的抗藥性；若蚊子對化學滅蚊劑的抗藥性持續增加，長遠可能令蚊患防控變得更困難。他建議需及早採取綜合防治策略，減少過度依賴單一化學手段，並配合生物防治等創新方法。

食環署利用大型超低微量噴霧器以霧化處理方式殺滅成蚊。

引入機械狗無人機滅蚊

為減少本地白紋伊蚊數量，食環署早前表示會研究引入「沃爾巴克氏菌」的雄蚊。署方最新回覆指，正為進行實地測試作準備，及進行釋放帶菌雄蚊前的基線研究，確保安全和技術的有效性，並有助日後評估成效。署方亦會積極引入新科技滅蚊，例如使用新型捕蚊器、大型超低微量噴霧器、滅蚊機械狗、無人機及電動爬梯機等設備，以應對環境挑戰及提高工作成效。

林讚育表示，當感染「沃爾巴克氏菌」的雄蚊與未感染或感染不同菌株的雌蚊交配後，雌蚊產的卵會在胚胎時期死亡，通過持續釋放感染該細菌的不育雄蚊，可以大幅降低蚊媒種群數量，減少居民被叮咬的頻率，並降低蚊媒疾病風險。

他指出，相關技術一般要按蚊媒的繁殖周期、季節和目標地區的蚊患密度，進行一段時間內有規律的持續釋放才能達到最佳效果，同時配合誘蚊產卵器監測等數據，及時調整釋放頻率和數量，從而達到最高效的滅蚊效果。

而被感染的雄蚊不會叮咬人類，亦不吸血，沃爾巴克氏菌本身不會感染人類或其他脊椎動物，因此風險很低。林又指，白紋伊蚊並非本地生態系統中的關鍵物種，即使數量下降，對整體生態影響亦有限。不過，他認為相關計劃仍需配合嚴格監測，並配合品質控制、成效監察及風險評估，以減低潛在影響。

惟梁廣源擔憂，若社區蚊患嚴重，尤其在雨季，仍需依賴化學方法快速減少成蚊數量，若期間誤殺帶菌雄蚊，會否影響防治效果。他認為，相關技術較適合在偏遠及較少使用殺蟲劑的地區進行長期試驗；現階段更應優先加強公眾教育、改善外判制度及提升前線技術培訓。

內地一間生物科技公司的白紋伊蚊幼蟲飼養車間。 中新社

暑假旅遊活動頻繁 登革熱傳播風險升高

隨着暑假臨近，市民外遊及旅客訪港活動將趨頻繁。感染及傳染病科專科醫生林緯遜預料，蚊媒傳染病輸入個案將隨之增加，當中以登革熱風險最高，亦不排除基孔肯雅熱、瘧疾及日本腦炎等疾病會同時在社區出現。

林緯遜解釋，市民若在東南亞等登革熱流行地區被蚊叮咬，回港初期可能因仍處潛伏期而未有病徵，但若其後再被本地蚊叮咬，病毒便有機會在社區傳播。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜提醒，市民若被蚊叮後出現不適，應及早求醫。

他亦提醒，市民應該留意自身是否出現肌肉痛、發燒等病毒感染的病徵，若沒有明顯病因下出現相關症狀，加上過去數天曾被蚊叮咬，尤其剛從高風險地區返港，應盡快求醫，並主動向醫護人員交代外遊紀錄，以便院方安排相關檢測。

食環署表示，會對可傳播日本腦炎的三帶喙庫蚊及可於本港傳播瘧疾的微小按蚊和傑普爾按蚊進行監察，並在傳播風險較高的地方進行病媒蚊的調查及病毒測試。

內地「以蚊治蚊」見成效 試點蚊群密度驟降9成

近年，不少蚊患較嚴重的地區開始引入帶有沃爾巴克氏菌的雄蚊，以抑制蚊子繁殖，並取得顯著成效。

據內地傳媒報導，有生物科技公司的「以蚊治蚊」技術已在全國多個區域進行釋放試驗，一般情況下三周內蚊子數量可減半，6至8周內野生蚊群密度能驟降80%以上，如在廣州市白雲區江高鎮峽石村，運用有關技術防控登革熱後，試點區域內蚊子密度顯著降低，村內白紋伊蚊的控制律常態化超過90%，7年未發生一例登革熱個案。

參考立法會資料，在新加坡，環境局以先導形式推行沃爾巴克氏菌計劃（Project Wolbachia），並於2016年率先在蚊子叢生及爆發登革熱的組屋區小規模釋放蚊子。截至2021年7月，研究地點的伊蚊數量銳減98%，而登革熱個案亦大減88%。該計劃2020至2021年度涉及的預算開支達124萬新加坡元（約750萬港元）。

記者：潘明卉