屯門中學校長李卓興爆粗成「三失」 今向校董會請辭 民政署：接獲辭任關愛隊及分委會通知

屯門新會商會中學校長李卓興日前率領學生到新加坡參加遊學團，疑與當地保安爭執、爆粗辱罵對方，引起爭議。該校校董會已對有關教職人員進行調查，由於校長表現未能符合公眾期望，已即時停止職務。屯門新會商會中學校董黃俊碩今日（28日）向《星島頭條》表示，今日校董會收到校長提交的辭職信，校董會會盡快開會討論是否接納。

政圈料「有手尾」 李卓興名字「消失」於關愛隊

李卓興其他身份包括屯門新景關愛隊成員、屯門分區委員會成員。根據首期關愛隊工作報告，該小隊工作包括舉辦健康服務站、國慶茶敘，亦曾推動國民教育宣傳。《星島》政情專欄「大棋盤」日前報道，有政圈中人指，事件雖與關愛隊服務無關，但其行為已影響關愛隊形象，他會否主動離開這崗位，值得留意。

翻查屯門關愛隊及分區委員會網站，李卓興的名字已經「消失」，意味他成為「三失」，除了辭任校長崗位，亦失去關愛隊及分區委員會身份。民政事務總署表示，已收到李卓興辭任屯門西北分區委員會委員，及屯門新景關愛隊隊員的通知。

民政事務總署日前表示留意到有關報道，政府非常重視地區委員會委員及關愛隊隊員的操守。民政總署已制定關愛隊《行為守則》，強調關愛隊應秉持誠實、正直和廉潔的操守，如有關人士違反相關要求，署方會按既定機制嚴肅處理。

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新會商會中學法團校董會日前已發聲明，對事件引起公眾關注及不安，深表歉意，又稱校辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，必按既定程序進行調查及跟進，必嚴肅處理。

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