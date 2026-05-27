大棋盤︱校長爆粗自辯稱「保護學生」 政圈料有手尾 關愛隊崗位隨時不保？

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡帶領學生交流團期間，因旅遊巴違泊問題與當地女保安爭執，更爆粗辱罵對方，事件鬧上國際新聞，據報當地保安公司更已報警。該校校董會急發聲明致歉，昨日開會決定即時停止其校長職務，原因是「表現不符公眾期望」。有政圈中人預料，事件不會就此告一段落，除面對學校和教育局之調查處分，其他公職身份能否保留亦成疑。

教育工作者並非聖人，毋須「聽粗口打冷震」，但作為一校之首，在師生面前更應樹立榜樣，時刻謹言慎行。校方處理危機手法亦值得斟酌，事源爆粗片段上周末在網上發酵，《星島》記者周日向校方查詢，獲得的回應卻是紅日不會回覆，着記者假期後再來電。不過事件持續升溫，校董會前晚終發聲明撲火，並稱已即時啟動危機小組處理。

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消息：主角現身說法 承認「電光火石間過於衝動」

據悉昨日校董會會議上，主角李卓興解釋事件始末時辯稱，已忘記部分細節，而自身出發點是「保護學生」，但承認當時電光火石之間過於衝動，說了不應該說的話，亦明白部分言辭不符公眾對校長的期望。校方亦理解在危機處理上有很多改善之處，須吸收經驗。

教育工作者因爆粗捲入爭議並非第一次，2013年本港有一名林姓教師，因執法尺度問題在旺角與警務人員爭執，當時有建制人士追擊，甚至向時任特首梁振英投訴。最終特首介入，學校向該教師作口頭警告處分、教育局時隔4年裁定教師違反專業操守。現時政治環境不可同日而語，但大眾對教師、校長的品格操守要求，相信沒有降低。

《教師專業操守指引》列明，教師應以身作則、嚴以律己、修養品格，單從字面判斷，在公眾地方情緒失控、言辭極具挑釁性，顯然已不符要求。有辦學團體管理層直言，對該名校長表現「無眼睇」，即使是出於「保護學生」，亦不可能如「爛仔」般在大庭廣眾指罵，教育局須仔細調查。他認為，今次事件未去到要取消教師註冊「釘牌」，但至少要發出嚴重警告，相信日後亦「未必有學校敢請佢」。

李卓興其他身份包括屯門新景關愛隊成員、屯門分區委員會成員。根據首期關愛隊工作報告，該小隊工作包括舉辦健康服務站、國慶茶敘，亦曾推動國民教育宣傳。有政圈中人謂，事件雖與關愛隊服務無關，但其行為已影響關愛隊形象，他會否主動離開這崗位，值得留意。

民政事務總署表示留意到有關報道，政府非常重視地區委員會委員及關愛隊隊員的操守。民政總署已制定關愛隊《行為守則》，強調關愛隊應秉持誠實、正直和廉潔的操守，如有關人士違反相關要求，署方會按既定機制嚴肅處理。

有資深教師坦言，在學校內外都要小心言行，不能招人話柄，特別是科技發達，網民猶如有「道德潔癖」，容不下一絲犯錯，稍有不慎可能被放上網，「基本上係無私人時間，你24小時都係一個教師」；校長作為領導，同時是老師的榜樣，社會對其道德要求自然更高。

教育界議員鄧飛指，教育工作者一言一行，甚至一個細微表情，都可能對學生身心發展影響很大，最理想當然是「知行合一」，不論工作抑或私下，「否則到時教人，被人一句質疑返你私德轉頭，你仲點管班學生？」他說應給予當事人解釋機會，以目前跡象來看，有機會構成違反專業操守。

事有湊巧，特首李家超昨出席「優秀師德師風獎」活動時致辭，提到教師應以身作則，肩負助學生建立正確價值觀、立德樹人的使命，放在今次事件，相當應景。

聶風