涉醫院病房內非禮女同事 醫療助理不認罪7月審

35歲男醫療助理涉嫌於今年初，在律敦治醫院的病房內非禮女同事。他今於東區裁判法院否認猥褻侵犯罪，法庭排期於7月14日審訊，控方將傳召4名證人，另為事主申請屏風後作供及特別進出通道。主任裁判官張志偉批准控方申請，被告續獲保釋，新增條件不得離港。

被告黃智恆，被控於2026年1月29日，在香港灣仔皇后大道東266號律敦治醫院某病房内猥褻侵犯另一人，即X。

控方表示將傳召4名證人，包括事主及警員；另外為事主申請屏風及特別通道等，辯方無反對。辯方將爭議招認的自願性及真確性，除了被告本人，將有一名事實證人。控辯雙方預計審訊需時2日，張官遂排期於7月14日及15日進行審訊，屆時將安排屏風等。

案件編號：ESCC641/2026

法庭記者：雷璟怡