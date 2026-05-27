地盤工涉非禮強姦女友10歲女 事主向社工憶述：「佢係咁摸我⋯⋯下體同後面」

48歲地盤管工5年前在住所內，涉4度性侵女友當時年僅10歲的女兒，包括摸胸摸臀及兩度在沒有使用安全套下強姦。他否認兩項非禮罪及兩項強姦罪，案件今於高等法院開審。涉案女童在錄影會面時向社工表示，被告曾趁她洗碗時「開始係咁摸我，下體同後面」，另趁她打機時伸手入她衣內摸胸，更曾兩度以「去廁所個位」，「插入我去廁所個位」。

控方指被告曾兩次非禮及兩度強姦事主

男被告C.L.H.否認兩項非禮罪及兩項強姦罪共4罪。被告被控於2021年8月某日在天水圍某單位，2度猥褻侵犯及2度強姦女童X。控方開案陳詞指，4罪均發生在2021年8月，被告案發時42歲，受害女童X當時10歲。X的母親與前夫誕下2女1子，另與男友即被告誕下1女。

兩項非禮罪的案情指X在廚房洗碗僅遭被告隔衣摸臀，被告另趁X玩手機時，隔衣摸胸摸臀，再伸手入X衣內摸胸。至於兩項強姦罪則指，被告趁X在主人房內玩手機時入房鎖門，壓低X身體，脫去X的衣物，強行把陽具插入X的陰道，期間沒有使用安全套，也沒有射精。

被告被捕警誡下聲言「我無做過」

控辯雙方承認事實指，警方在2024年9月先後以強姦罪及非禮罪拘捕被告，被告在警誡下均稱：「我無做過」。受害女童X在錄影會面中憶述涉案事件，她指事件均發生在她小四升小五的暑假，其母離婚後「成日出去玩」，其後便帶被告回家，介紹被告是她男友。

X某日在廚房洗碗時，被告在旁吸煙，其後「開始係咁摸我，下體同後面」，當她母親走入廚房時，被告立即縮手。X指她在另一日在家打機時，被告「一路摸我」，「隻手摸我個蘿」，再伸手入她衣內摸胸。某次她在主人房遭被告強行脫衣性交，又「攞手插入我去廁所個位」。X另指她「唔記得」第四次強姦事件任何詳情，只記得「（被告）去廁所個位插入我去廁所個位」。

案件編號：HCCC246/2025

法庭記者：劉曉曦