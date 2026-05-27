打風｜熱帶氣旋命名「薔薇」 天文台發移動路徑 料「升呢」至強颱風！

夏日將至，西北太平洋迎來新的熱帶氣旋，並命名為「薔薇」。薔薇現時位於西北太平洋雅蒲島（Yap Island）一帶，天文台預料在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。

薔薇將增強至強颱風

天文台亦發布薔薇最新的位置及路徑圖，在今日(27日)正午12時，熱帶低氣壓薔薇集結在雅蒲島之西北約50公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強；預計將在6月1日增強為強颱風，屆時將接近琉球群島一帶。

內地中央氣象台預料，薔薇現時距離菲律賓馬尼拉東偏南方向約1860公里，將以每小時10-15公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強，預計至6月1日將增強至強颱風。

本港方面，高空反氣旋會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。隨著一道低壓槽靠近華南沿岸，星期五稍後及星期六該區有驟雨及狂風雷暴。而一股偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。預料一道廣闊低壓槽會在下週初至中期為南海中部帶來不穩定天氣。

