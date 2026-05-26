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涉要求家長銷毀貪污證據蔡章閣中學助理校長脫罪 家長認罪判囚3月緩刑年半

社會
更新時間：11:05 2026-05-26 HKT
發佈時間：11:05 2026-05-26 HKT

廠商會蔡章閣中學助理校長前年安排男學生入讀中二時懷疑貪污，其後涉嫌相約家長於內地酒店碰面，要求銷毀貪污證據，干擾廉署刑事調查，2人一同被控妨礙司法公正罪。涉案家長早前認罪，錄取口供指證助理校長。助理校長則否認控罪受審，因離港前未曾向家長談及刪除訊息事宜，控方未能證明其在港犯案，被裁定罪脫。署理主任裁判官鄧少雄今早於屯門裁判法院判處涉案家長監禁3個月，緩刑18個月。

蔡章閣中學50歲助理校長孔少丹與38歲學生家長蔡鈺同被控1項妨礙司法公正罪，被控於2024年9月12日在香港作出一項有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀或干擾廉政公署就蔡鈺被指稱貪污而進行的刑事調查的資料。孔少丹早前否認控罪，受審後罪脫。

案件編號：TMCC2001/2025
法庭記者：陳子豪

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