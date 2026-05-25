每日雜誌‧人物誌｜5年兩度遷移保育 螢火蟲拯救隊不介意被笑「傻瓜」

毗連塱原濕地的上水虎地坳村，近年大興土木，工地處處。這裡亦是3種在地上爬行時尾部會發光的螢火蟲棲息地，包括屬「近危」的「莫氏光螢蟲」。為保護點點螢光不致消失，3名村民組成「虎地坳螢火蟲拯救隊」，5年內兩度搬遷螢火蟲。過去3星期他們舉辦多個導賞團，興致勃勃跟市民一起「點蟲蟲」。當工程來到家門前，他們知道難敵時代巨輪，亦不介意被取笑是傻瓜，惟希望在發展與保育之間為螢火蟲謀得一條出路，守護微弱光芒，不致無聲湮滅。

莫氏光螢蟲是近危物種，雌蟲於晚上爬行時，會翹起發出螢光的尾巴。

「虎地坳螢火蟲拯救隊」的3名成員，廖志協（協哥）、陳耀安（安哥）及列安邦（列哥）。協哥及安哥自小於虎地坳村長大，列哥則是20年前搬至該村。他們說，想不到螢火蟲會連結彼此，10多年來幹着一件大家都認為是對的事。

「莫氏光螢蟲」列近危物種

全球有逾120個螢火蟲品種，香港記錄到29種，虎地坳村至少出現5個品種。一般人認知的螢火蟲，是雄蟲於飛行時尾部發出螢光。虎地坳村除有2種飛行時發光的螢火蟲，亦有3種晚上在地上爬行時尾部發光的螢火蟲，包括「莫氏光螢蟲」、「巨凹眼螢火蟲」及「寒冬巨凹眼螢火蟲」，當中「莫氏光螢蟲」被「國際自然保育聯盟」列為「近危」物種。

昔日大批莫氏光螢蟲在地上爬行，於漆黑夜裏如繁星閃閃。

「莫氏光螢蟲」具趨光特性，於3至5月繁殖期，雌蟲於晚上出沒時，會朝街燈爬行，並翹起發出螢光的尾部，吸引空中飛行的雄性前來交配。

協哥指，今年3月中發現第一隻雌性莫氏光螢蟲，推測4月底至5月初是交配高峰期，因而敲定舉辦9個導賞團。上月底首天導賞團因暴雨取消，翌日星期六的導賞團原有20人報名，但最終僅6人出席。這幕都市「尋蟲記」如期上演，參加者戰戰兢兢，隨3人出發尋找螢火蟲。

有雌蟲爬上鐵絲網。

「上了寶貴的生態課」

協哥一馬當先，領眾人走進昏黃街燈映照的虎地坳道，一面介紹莫氏光螢蟲的特性。他指出，此蟲喜歡乾燥生境，初春霧雨將枯葉軟化，吸引蛞蝓及馬陸生長，為螢火蟲幼蟲提供食物。此時協哥步至路旁草叢，朝暗黑草堆說，「大家看到草地右方有3個小光點嗎？這裏有3隻螢火蟲。」

莫氏光螢蟲的雄蟲（啡色） 跟雌蟲正在交配。

莫氏光螢蟲最長僅約2.5厘米，甚為袖珍，漆黑中更難發現。此時協哥拿出手機，亮出淺綠色螢光，令正翹起尾部的雌蟲「無所遁形」。在場1名10歲女孩看到這種獨特形態的螢火蟲，雀躍大叫，其他參加者亦湊近觀看，嘖嘖稱奇。

列哥用膠尺量度雌蟲的長度。

列哥指今年發現的雌蟲體型較小，蟲會輪流「着燈」（指發出螢光），故每晚須於同一地方來回巡視，才收集到較準確數據。

2個多小時的導賞行程中，參加者多次在草地近距離目睹及拍攝到莫氏光螢蟲，驚訝本港竟孕育出這種在地上爬行的獨特螢火蟲，「完全顛覆過去對螢火蟲的印象，上了寶貴的生態課。」

上月導賞團中，參加者爭取拍照留念。

多番巡視 了解分布數量

3人組性格迥異，屬行動派的協哥儼如領袖，在導賞團舉行前數日已多次巡視，了解螢火蟲分布和數量，亦打點導賞團大小事務。列哥亦負責日常巡視及記錄螢火蟲習性的工作。

較寡言的安哥憶述，童年時每到晚上，在家門前空地、農田及附近梧桐河畔隨處可見螢火蟲，「無論天上及地上都遍布點點螢光，多如繁星，十分壯觀。」成年後他及協哥外出工作，即使假日回家偶爾發現螢火蟲數量減少，亦不以為然。

10多年前虎地坳村面臨清拆威脅，他們才意識到小小螢火蟲可能因而絕跡。當時協哥接手村內事務，3人萌生保育螢火蟲的念頭，自發記錄螢火蟲數量、習性及棲息區域，並開辦導賞團，讓外界認識這些在地上爬行及發光的螢火蟲。

柔和綠光映照下，漆黑中的莫氏光螢蟲「無所遁形」。

協哥與安哥從事工程相關工作，列哥則是職業司機，他們工餘時間向螢火蟲專家討教，又「上網」尋找資料。每次導賞前，他們都按生態旅遊要求，為參加者詳盡講解物種特性，並嚴禁於現場噴蚊怕水及亮起手機強白光，避免干擾螢火蟲。

2021年，上水屠房外進行工程，協哥指該處有大批螢火蟲棲息，擔心影響螢火蟲數量，遂想到遷移螢火蟲的折衷方案，「當時硬着頭皮找承辦商，表達停工及遷蟲的訴求。」他們帶同歷年拍攝的螢火蟲相片及記錄資料，與工程承辦商商討，慶幸訴求獲得批准。

數量略為減少 甚為擔憂

當時他們把128隻螢火蟲遷移到100米外一處草叢，其間更由專家確認當中包括莫氏光螢蟲的獨特品種。去年該草叢又納入工程範圍，協哥發起第2次遷蟲行動，再將36隻莫氏光螢蟲轉移到另一處草叢及斜坡。

他指，莫氏光螢蟲並非虎地坳獨有，但在大埔及錦田僅錄得寥寥數隻，族群數量遠不及虎地坳。總結今年觀察所得，他指最多曾於一晚內發現79隻莫氏光螢蟲，較去年88隻略為減少，甚感擔憂。

協哥指今年最多只於1晚發現79隻莫氏光螢蟲，數量少於去年。

現時虎地坳村已有三分一土地及村屋被徵收，加上未來港鐵北環線等工程將相繼展開，協哥既憂慮村落去向，亦擔心視如童伴的螢火蟲的未來。他指，人可以搬家重新適應，但虎地坳的螢火蟲與別不同，恐遷到別處後果難料。

3人組俱已年逾60歲，多年來為保育螢火蟲東奔西撲，他們笑言不介意被取笑是傻瓜，只希望在發展與保育之間能為螢火蟲謀得保育方案，讓這些獨特品種不致湮滅於時代巨輪。

面對發展巨輪，協哥仍希望為螢火蟲謀得保育方案。

鄰近梧桐河常受水浸苦 村民建獨特「高腳屋」

上水虎地坳村是新界非原居民村落，早年納入「新界東北新發展區」，瀕臨滅村。當時廖志協接掌村內事務，他與陳耀安和列安邦開辦導賞團，努力向外介紹虎地坳村的歷史風貌，又於虎地坳山種植桃花及不同植物，最終村落得以保留。

一方水土養一方人，虎地坳村靠近梧桐河，早年常因大雨水浸。協哥指，村民建設獨特的「高腳屋」，以木樁托起房子，其後演變為以混凝土柱支撐離地2米的居所，避免家園受水浸之苦。

當時協哥辦導賞團，帶領市民認識村內的七彩古井及昔日九廣鐵路羅湖磚廠的往事。他指出，前者由磚廠工人興建，後者則記下了磚廠工人於村內採土及製磚的歷史。

列哥喜愛栽花種植，當時他負責於虎地坳山修種百棵桃花樹及山稔等原生植物，冀達致保育野生植物的效果，並打造成花海，建構供遊人觀賞及讓昆蟲鳥類棲息的生境，可惜後來因山火盡毀。

記者：關英傑