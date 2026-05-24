長洲太平清醮︱搶包山決賽凌晨上演 12名健兒爭殊榮 晚上10時起派入場券
更新時間：19:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-24 HKT
【佛誕/長洲/太平清醮/飄色巡遊/色芯/搶包山】一年一度長洲搶包山決賽，將於5月25日凌晨零時在北帝廟遊樂場上演，12名晉身決賽的選手將爭奪各項殊榮，包括包山王、包山后，以及袋袋平安獎。大會今晚10時起派發1,650張免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候。
相關新聞：
長洲太平清醮︱飄色巡遊今午2時舉行 搶包山決賽凌晨上演 一文睇清賽事/加班船/交通安排
長洲太平清醮｜飄色巡遊周日舉行 諷刺油價高企、圍標 街坊會：冀傳承兼帶旺長洲
長洲太平清醮｜飄色巡遊8名色芯率先亮相 中東油王、高官現身街頭
長洲搶包山︱12名決賽選手出爐 去年包山王包山后過關 郭嘉明指競爭明顯增加太平清醮倒數一個月 長洲酒店早爆滿 商戶盼好天氣帶動生意 平安包加價一蚊
參賽者名單：
男子組決賽名單（9人）
- 郭嘉明（選拔賽首名，46.03 秒）十屆「包山王」
- 黃志傑（46.88 秒）
- 梁尹聰（55.21 秒）
- 馬學銘（55.91 秒）
- 楊文雄（56.76 秒）
- 黃子翹（56.76 秒）
- 黃錦文（57.11 秒）
- 郭俊賢（1 分 07.71 秒）2012年「包山王」
- 鍾玉川（1 分 09.76 秒）2023年「包山王」
女子組決賽名單（3人）
- 黃嘉欣（選拔賽首名，53.54 秒）六屆「包山后」
- 龔子珊（55.25 秒）三屆「包山后」
- 林秀蕾（1 分 06.34 秒）
最Hit
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
2026-05-23 19:14 HKT
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
2026-05-23 12:47 HKT