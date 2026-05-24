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長洲太平清醮︱搶包山決賽凌晨上演 12名健兒爭殊榮 晚上10時起派入場券

社會
更新時間：19:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-24 HKT

【佛誕/長洲/太平清醮/飄色巡遊/色芯/搶包山】一年一度長洲搶包山決賽，將於5月25日凌晨零時在北帝廟遊樂場上演，12名晉身決賽的選手將爭奪各項殊榮，包括包山王、包山后，以及袋袋平安獎。大會今晚10時起派發1,650張免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候。

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參賽者名單：

男子組決賽名單（9人）

  • 郭嘉明（選拔賽首名，46.03 秒）十屆「包山王」
  • 黃志傑（46.88 秒）
  • 梁尹聰（55.21 秒）
  • 馬學銘（55.91 秒）
  • 楊文雄（56.76 秒）
  • 黃子翹（56.76 秒）
  • 黃錦文（57.11 秒）
  • 郭俊賢（1 分 07.71 秒）2012年「包山王」
  • 鍾玉川（1 分 09.76 秒）2023年「包山王」

女子組決賽名單（3人）

  • 黃嘉欣（選拔賽首名，53.54 秒）六屆「包山后」
  • 龔子珊（55.25 秒）三屆「包山后」
  • 林秀蕾（1 分 06.34 秒）

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