長洲太平清醮︱飄色巡遊今午2時舉行 搶包山決賽凌晨上演 一文睇清賽事/加班船/交通安排

【長洲搶包山】一年一度長洲太平清醮於每年農曆四月初五至初九（今年為5月21日至25日）舉行，壓軸項目搶包山決賽，將於5月25日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場上演，12名晉身決賽的選手將爭奪各項殊榮。大會當晚10時起將派發1,650張免費入場券，賽後亦有特別渡輪及通宵巴士接載市民離開。《星島頭條》為你整合賽事及交通安排一文睇清！

飄色巡遊今午2時舉行 諷刺油價高企、圍標

此外，太平清醮重點活動之一的「飄色巡遊」今午（24日）2時開始，至4時45分結束。飄色巡遊以長洲北帝廟遊樂場作起點，途經新興街、大興堤路（部分）、中學路等，再回到起點。主辦單位「香港長洲太平清醮值理會」將在下午1時半起步前，於長洲中興街風水里舉行太平清醮會景巡遊典禮。

長洲新興街街坊會主席梁兆昌介紹，今年飄色製作五個主題，緊扣時下熱話。其中「一網成禽」講述假裝被車撞倒詐財的碰瓷黨，色芯則扮演傳媒和律師、醫生；「高不可攀」則反映近期油價高企，用木梯、車輪包裹「色梗」，代表油價節節上升，色芯分別扮演中東油王和入油員；「大圍收」則源於政府近來積極打擊「大維修圍標」，冀未來可杜絕不法活動，色芯們會扮成政府官員。

梁兆昌表示，今年報名色芯的人數突破千人，挑選出約450名小朋友試鏡，最終有9人成為色芯。

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賽事及門票安排

為方便市民觀賞賽事，大會將於北帝廟遊樂場足球場設立四個觀賞區，並實施以下派發門票及入場安排：

派發時間及地點 ：5月24日（周日）晚上10時開始，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候。

名額限制 ：共派發1,650張免費入場券，每人限取一張，先到先得，額滿即止。

入場及比賽時間 ：取得門票的市民須於晚上10時30分起順序入座。開幕禮將於晚上11時30分舉行，個人決賽及接力邀請賽則於5月25日凌晨零時正式展開。

獎項：12名選手將爭奪男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍；大會亦會向摘取最多平安包的參賽者頒發「代代平安獎」。

大會將在中環五號碼頭、長洲碼頭及場地入口設置告示板及詢問處，以便市民了解詳情。

賽後特別渡輪及通宵巴士接駁

為疏導賽後離開長洲的人潮，運輸署會與渡輪及巴士公司實施以下特別交通安排：