香港大律師公會與北大合辦普通法課程   薛日華：調解仲裁訟辯內容更緊貼世界趨勢

香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程，今年的授課已將近進入重頭戲部份，下星期將提供法庭訟辯技巧訓練，昨日(23 日)剛剛到北京授課的公會副主席薛日華資深大律師表示，今年的公法課程，在替代性爭議解決方式，即調解和仲裁，及訟辯技巧等多方面的內容，援引了新近的個案，更緊貼世界趨勢，她相信有助加強學生對涉外法治有更前瞻性的掌握。

課程加強學員了解涉外法治發展

薛日華表示，課程內容精心設計，除了普通法與法治的基本原則、香港的法律制度與基本法、合約法、侵權法、民事及刑事訴訟法精要外，香港行政訴訟法的精要外，替代性爭議解決方式，即調解和仲裁，以及訓練庭辯技巧，也是重點。隨著國際調解院在港，成功處理首宗案件，令中國及新加坡海事爭議最終達成協議，她相信這種發展趨勢會令學員看到替代性爭議解決的有效性及發展。至於訟辯技巧，課程的訓練仔細，包括書面陳詞、口頭陳詞及證人的盤問。

艾家敦大律師( 右） 、林駿希大律師也在昨天下午，到北大法學院授課。替代性爭議解決方式，例如調解及仲裁，及訟辯技巧仍然是今年課程重點之一。艾家敦大律師正在課堂教授調解。

林駿希大律師在講課，是超過30 位， 赴京教授課程的大律師之一。

課程的課堂模擬法庭考核，及結業及頒奬典禮將於6月11日在北京舉行，其中表現傑出的學生將獲公會頒發獎學金，資助他們今年暑假到香港，深入了解香港大律師事務所及大律師的行業。

公會自2011年與北大法學院合辦普通法課程，至今有近500名北京大學法學院學生報讀。

課程至今培訓近500名學員

陳永豪資深大律師及譚俊傑大律師均表示，學生水平相當高，課堂發問踴躍，反映他們對普通法及替代性爭議解決有濃厚興趣。譚俊傑表示，能夠以法律專業知識貢獻內地的涉外法治教育，他認為十分有意義，會全力以赴。



香港大律師公會自2011年與北大法學院合辦普通法課程，至今有近500名北京大學法學院學生報讀。公會今年3月初起，派出超過30位資深大律師或大律師，逢星期六親赴北京以全英文授課。副主席薛日華資深大律師、陳永豪資深大律師、艾家敦大律師、譚俊傑大律師、林駿希大律師，昨天剛剛到北京授課。



課程的課堂模擬法庭考核，及結業及頒奬典禮將於6月11日在北京舉行，其中表現傑出的學生將獲公會頒發獎學金，資助他們今年暑假到香港，深入了解香港大律師事務所及大律師的行業。