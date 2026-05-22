女會計文員聲稱按騙徒指示轉走公司3100萬元 官反指明知騙徒目的仍參與其中 囚55個月

40歲女會計文員聲稱5年前收到騙徒電話，被指涉及刑事案件，遂按指示盜取公司銀行帳戶保安編碼器，致電提供密碼10多次，最終公司帳戶在一日內被提取3100萬元。女會計文員被捕後在警誡下稱「我可能被詐騙」，早前承認10項洗黑錢罪。高院法官陳慶偉今午在高等法院拒絕接納被告說法，指被告大學畢業，身為知識份子，瀏覽互聯網也能找到國安公署電話地址，認為被告必然知道對方犯案目的，判囚55個月。

陳官今拒絕接納被告解釋，認為被告大學畢業，身為知識份子，清楚知道自己案發前沒有返回內地，也沒有內地電話號碼，不可能用以發表港獨言論，被告大可以報警求助，瀏覽互聯網也能找到國安公署電話地址。陳官續指被告為會計專業人士，當對方查問銀行帳戶時，被告不但沒有戒備，更進一步盜取公司高層保安編碼器操作，供對方於銀行提款。

官指被告必然知騙徒犯案目的仍積極參與其中

陳官認為被告必然知道對方犯案目的，目的不言而喻，被告積極參與中港非法集團操作，若非被告公司不會損失3100萬元，遂以6年監禁為各罪量刑起點，開審前認罪減刑逾兩成，整體量刑下全部刑期同期執行，共囚55個月。

現年40歲女被告黃佩珊求情指一直受人矇騙，2021年8⽉收到聲稱「國安公署」⼈員的來電，指被告使用內地登記電話號碼發表港獨言論和涉及詐騙，雙方自此保持聯絡，對方翌月起詢問被告公司運作及銀行帳戶詳情，被告提供個人銀行戶口名稱及密碼供對方查閱，再應要求盜取公司高層保安編碼器，終被盜去3100萬元。

案件編號：HCCC189/2024

法庭記者：陳子豪