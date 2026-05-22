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「智慧警政聯合人工智能實驗室」開幕 周一鳴：轉化創科為守護香港、服務市民力量

社會
更新時間：13:44 2026-05-22 HKT
發佈時間：13:44 2026-05-22 HKT

數碼港與香港警務處網絡安全及科技罪案調查科今日（22日）簽署合作備忘錄，並舉行「智慧警政聯合人工智能實驗室」開幕儀式。警務處處長周一鳴表示，成立實驗室是進一步推動智慧警政的重要里程碑，警方將與數碼港及業界夥伴，共同開展人工智能項目，由概念、驗證到實際應用，建立更完整的研發和應用部署流程。實驗室現階段已就反深偽技術及網絡防禦技術，展開人工智能項目，應對新興數碼安全風險。

人工智能正迅速融入各行各業 為社會帶來新效率及可能性

周一鳴致辭形容，人工智能發展速度前所未有，2024年全球機構使用人工智能比例升至78%；以國家發展為例，去年中國人工智能企業數量逾6,000間，人工智能相關核心產業規模亦將突破1.2萬億元，國產開源大模型全球總下載量突破100億次。這反映人工智能正迅速融入各行各業，為社會帶來新效率、可能性；與此同時，不法分子亦正利用全新科技，提升犯案速度、規模和隱蔽性。

警隊積極探索在防罪、調查等應用新科技

周一鳴續謂，本港科技罪案數字近年顯著攀升，但在警隊及各持份者共同努力下，升勢在2024年開始受控，去年更有回落跡象，「充分說明應對科技罪案，不能單靠傳統執法力量，需要所有持份者攜手應對挑戰」。警隊面對這趨勢，必須及早準備，主動部署，「未來警務工作，不單需要專業能力、執法能力，亦需要強化科技應用能力，以及公私型機構協作。」

他提到，警隊一直積極探索將新科技應用在防罪、調查、公共服務和內部流程優化等，包括成立「智慧警政顧問小組」、成立「虛擬資產情報工作組」、推出自家研發的「防騙視伏器」、與港大合作研發虛擬資產分析工具「CryptoTrace」等。網罪科去年亦成立「人工智能應用小組」，專責研究和推動人工智能在警務工作的實際應用，協助警隊更有系統地發展相關技術。

聯合人工智能實驗室是智慧警政生態系統起點

周一鳴說，「智慧警政聯合人工智能實驗室」不單是技術研發空間，也是智慧警政生態系統的起點，代表了警隊和創科業界建立更緊密的公私型合作夥伴關係，將創新科技轉化為守護香港、服務市民的力量，「我深信透過政府、警隊和社會各執行者的群策群力，發揮協同效應，我們必定能夠保持亞洲最優秀警隊 『Asia's Finest 』的稱號，令香港繼續成為一個更安全、更具智慧的城市。」

記者：蕭博禧
攝影：何君健

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