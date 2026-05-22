Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉賄賂法援署職員以爭取孫兒撫養權 六旬婦獲准保釋7.22再訊

社會
更新時間：12:04 2026-05-22 HKT
發佈時間：12:04 2026-05-22 HKT

62歲婦人涉嫌以1萬元行賄法律援助署(法援署)律政書記，以協助其兒子爭取孫兒的撫養權。婦人被廉政公署起訴一項向公職人員提供利益罪，今於西九龍裁判法院首度提堂。裁判官陳慧敏應申請押後案件至7月22日再訊，待辯方索取文件。期間婦人獲准以2千元保釋，不得離開香港。

被告温聰梅，被控於2025年9月4日在香港，無合法權限或合理辯解而向公職人員，即法律援助署律政書記馮以琛，提供現金港幣10,000元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為馮作出或不作出，或曾經作出或不作出憑其公職人員身分而作的作為（即在法律援助署案件就廖貴茂兒子的撫養權之法律程序中協助廖貴茂）的誘因或報酬，或由於馮作出或不作出，或曾經作出或不作出上述作為而向她提供該利益。

廉署指，案發時被告的兒子是法援署受助人，有關訴訟涉及被告孫兒的撫養權，而被告一直與一名法援署律政書記就該訴訟有聯絡。

案件編號：WKCC2382/2026
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
19小時前
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
3小時前
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
16小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
20小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
13小時前
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
02:55
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
突發
4小時前
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演變流血衝突 港女欲脫離原生家庭遭母反鎖咬傷 母怒吼：「生咗個白眼狼！」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
17小時前
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:55
文苑樓奪命火警｜死者妻哭訴無力扯老伴出火海 「我身邊人都走咗 我做人冇咩意思！」
突發
56分鐘前
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑 一部位徹底出賣真實年齡 演藝路未明自嘆是否還懂演戲
61歲郭晉安離巢半年狀態直線下滑  一部位徹底出賣真實年齡  演藝路未明自嘆是否還懂演戲
影視圈
4小時前